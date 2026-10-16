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El Vaticano ha publicado este viernes la primera imagen del papa León XIV tras su operación de pulmón, oficiando misa junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna, en el hospital romano donde continúa ingresado.. Foto: EFE/ Vatican Media
El Vaticano ha publicado este viernes la primera imagen del papa León XIV tras su operación de pulmón, oficiando misa junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna, en el hospital romano donde continúa ingresado.. Foto: EFE/ Vatican Media
Por Agencia EFE

El papa León XIV está recibiendo estos días cartas de apoyo para su pronta recuperación de parte de los niños ingresados en el departamento de oncología pediátrica del Policlínico Gemelli de Roma, que se encuentra en la misma planta en la que el pontífice se recupera de la operación en la que le extirparon un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón.

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