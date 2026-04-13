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El papa León XIV gesticula durante una visita al Monumento a los Mártires de Maqam Echahid en El Madania, cerca de Argel, el 13 de abril de 2026.(Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
El papa León XIV gesticula durante una visita al Monumento a los Mártires de Maqam Echahid en El Madania, cerca de Argel, el 13 de abril de 2026.(Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

No tengo miedo a la administración Trump” y “seguiré levantando la voz para construir la paz”: así contestaba el papa León XIV hoy a las descalificaciones del presidente de Estados Unidos que le tildó de “débil contra el crimen” y “terrible en política exterior”.

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