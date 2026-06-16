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El papa León XIV saludó este martes el memorándum entre EE.UU. e Israel para alcanzar un acuerdo de paz y expresó su deseo de que sea una solución para terminar la guerra y se pueda avanzar "por el bien de todos". Foto: EFE/ Daniel Cáceres
El papa León XIV saludó este martes el memorándum entre EE.UU. e Israel para alcanzar un acuerdo de paz y expresó su deseo de que sea una solución para terminar la guerra y se pueda avanzar "por el bien de todos". Foto: EFE/ Daniel Cáceres
Por Agencia EFE

El papa León XIV saludó este martes el memorándum entre EE.UU. e Israel para alcanzar un acuerdo de paz y expresó su deseo de que sea una solución para terminar la guerra y se pueda avanzar “por el bien de todos”.

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