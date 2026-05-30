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El papa León XIV gesticula mientras habla durante una audiencia con miembros de la Renovación Carismática Católica en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 30 de mayo de 2026. (TIZIANA FABI / AFP)
El papa León XIV gesticula mientras habla durante una audiencia con miembros de la Renovación Carismática Católica en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 30 de mayo de 2026. (TIZIANA FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El papa León XIV señaló que uno de los retos más urgentes y decisivos de nuestro tiempo es “la relación entre educación, salud mental y tecnologías digitales”, al recibir este sábado en el Vaticano a los asistentes al seminario sobre este tema organizado entre la Organización de Estados Iberoamericanos, y a la Pontificia Comisión para América Latina y el dicasterio de la Cultura.

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