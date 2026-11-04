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Resumen

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Una fotografía facilitada por Vatican Media muestra al Papa León XIV reuniéndose con el presidente chileno José Antonio Kast Rist en el Vaticano, el 4 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/VATICAN MEDIA
Una fotografía facilitada por Vatican Media muestra al Papa León XIV reuniéndose con el presidente chileno José Antonio Kast Rist en el Vaticano, el 4 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/VATICAN MEDIA
/ VATICAN MEDIA HANDOUT
Por Agencia EFE

El papa León XIV recibió este miércoles al presidente de Chile, José Antonio Kast, en una audiencia en la que conversaron sobre la paz, el declive demográfico o las migraciones, entre otros temas de interés común.

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