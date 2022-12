La crisis política del Perú y la tensión diplomática, generada a raíz de las constantes declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al respecto, volvieron a protagonizar la ya tradicional conferencia de prensa matutina ofrecida a diario desde el Palacio Nacional.

En esta nueva Mañanera, AMLO lamentó que no se haya decidido adelantar las elecciones “lo más pronto posible” con el fin de solucionar la crisis. Este martes, el Congreso de la República aprobó adelantar los comicios generales, previstos para el 2026, para abril del 2024 en respuesta a las protestas sociales.

“Lamentamos la decisión del Gobierno del Perú, un gobierno muy cuestionado en su conjunto por su proceder. Sobre todo por optar por la represión y no buscar una salida mediante el diálogo, con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política que, como hemos dicho muchas veces, afecta fundamentalmente al hermano pueblo del Perú”, comentó AMLO.

El presidente recalcó, además, que las tensiones de los últimos días se producen entre ambos gobiernos y no deberían afectar a las relaciones entre los ciudadanos de ambos países.

“Sabemos distinguir muy bien entre el pueblo hermano del Perú y la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político del Perú, que son quienes han mantenido esta crisis en ese país por sus ambiciones personales, por sus intereses económicos. Es un país con un pueblo hermano que desde hace muchos años, como menos 6 años, han contado con cinco presidentes, imagínense esta situación”, señaló a la prensa.

“Y se debe fundamentalmente a intereses de un grupo que domina y que no permite que el pueblo peruano, sobre todo los que viven en la sierra, participen en la vida pública y ejerzan sus derechos políticos y haya una auténtica democracia. Es una élite, un poco lo que sucedía aquí, nada más que aquí se fingía más, había mayor simulación”, agregó el mandatario.

AMLO aseguró que su país vivió una “oligarquía” entre los años 1983 y 2018, periodo durante el que “saquearon a México” mucho más que “en los tres siglos de colonia”.

“Esto mismo es lo que sucede en el Perú, los pueblos buscan liberarse de esa opresión, de esas oligarquías, participan por la vía electoral; sin embargo, a esas oligarquías, apoyadas por los grupos de intereses creados, los potentados de esos países -como sucedía en México-, los medios de información, casi todos al servicio de ese régimen de saqueo, corrupción e injusticias, hace muy difícil que gobiernos surgidos de procesos democráticos populares puedan gobernar”, señaló.

Posteriormente, el mandatario mexicano recapituló los turbulentos meses de Castillo en el poder y sus constantes enfrentamientos con el Congreso de la República, destacando que “en un año y medio, tres juicios en el Congreso para destituirlo (fueron presentados), el último argumentando incapacidad moral. Aunque parezca increíble, existe el precepto como causal para destituir al presidente. Porque todas estas leyes las hicieron en el periodo neoliberal que padecimos nosotros y que se padeció en toda América Latina y en el mundo. Todo para tener control”.

Durante su alocución, sin embargo, AMLO no hizo referencia alguna al anuncio del expresidente Castillo de disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional durante un mensaje a la Nación realizado el 7 de diciembre, previo a una audiencia parlamentaria donde se debatiría una moción de vacancia en su contra, lo que derivó en su destitución.

En su conferencia, el presidente mexicano también lamentó la reacción del gobierno de Estados Unidos frente a las protestas en el Perú y cuestionó que el gobierno de Dina Boluarte no haya respondido a las opiniones de la embajadora, Lisa Kenna, como con el representante mexicano, Pablo Monroy, a quien se le declaró pesona non grata el martes y se le ordenó abandonar el país dentro de las próximas 72 horas.

“No reaccionaron igual con los representantes de Estados Unidos. La embajadora estadounidense intervino de manera directa, fue a Palacio a ver a la presidenta que nombró el Congreso y nosotros solo damos a conocer, en esta Mañanera, nuestra postura. Vamos a defender siempre el derecho de asilo, es parte de nuestra política exterior”, aseguró AMLO.

“En el caso del Perú, la mayoría del Congreso estaba en contra del presidente que está detenido. No hay pruebas de que haya cometido un delito. No existe ningún dictamen que demuestre que tiene incapacidad moral. Entonces, se lleva a cabo una imposición, la gente se inconforma porque no respetan la voluntad popular y yo, la verdad, lamento mucho que el Gobierno de EE.UU., que siempre habla de democracia, en este caso en lugar de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, que se respetara al presidente electo de manera democrática, avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente. Entonces, cómo nosotros lo decimos, somos non gratos”, comentó posteriormente.

Finalmente, AMLO esgrimió la supuesta salida a la extendida crisis política que ha sufrido el Perú durante la última década.

“Ojalá entren en razón los de la cúpula, los que hicieron sus enjuagues arriba, de todos los partidos movidos por la ambición al poder, no pensando en el pueblo, no pensando en el bienestar del pueblo. Ojalá que entren en razón y busquen una salida a esa tremenda crisis política que viene de lejos. Presidentes presos, presidentes fugados, un presidente que se suicidó. No entienden que hay una profunda crisis y cómo salir de una situación así, no hay más que el método democrático. Para que llamar a elecciones, primero la señora que nombran (en referencia a Dina Boluarte) dice que gobernará hasta el 2026, en plena crisis. Ahora empieza el regateo de que convocamos a elecciones en el 2024. Por qué no llaman a elecciones generales de inmediato para elegir al Congreso, al nuevo presidente, y que en tanto debe contemplar la Constitución que haya autoridades que convoquen a elecciones. Un presidente interino con ese propósito. Estoy seguro de que de esa manera la gente va a esperar y, de manera racional, democrática, se enfrente el conflicto. Querer imponer autoridades por la fuerza, utilizando al Ejército, eso lamentablemente lo que generará es más sufrimiento, inestabilidad”, analizó.