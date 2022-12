No solo el gobierno de Dina Boluarte estuvo en la mira del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su Mañanera de este miércoles, sino también la Organización de Estados Americanos (OEA) y el premio Nobel de Literatura en el 2010, Mario Vargas Llosa.

Tras ser consultado por su postura frente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde se enfrentan las corrientes del régimen de Nicolás Maduro que pide considerar un golpe de Estado la asunción de Dina Boluarte, con la del gobierno argentino que preside actualmente el organismo y propone mantener una postura más moderada, AMLO atinó a recordar el pronunciamiento emitido junto a sus pares de la región.

“Nosotros suscribimos un documento con Colombia, Argentina y Bolivia, pidiendo que se respetara la voluntad popular en el Perú. Por eso también debería de reformarse la OEA, porque en qué ayuda. Al contrario, en vez de buscar la solución a los problemas de los países de América Latina, siempre se sitúa en la corriente antidemocrática”, señaló.

El documento al que hace referencia AMLO fue firmado el 7 de diciembre, tras el frustrado autogolpe, por los gobiernos de Argentina, Colombia, Bolivia y México. En él se expresaba “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo”, a quien consideraban “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.

“Aunque en el discurso (la OEA) hable de libertad y democracia. No. Yo recuerdo que el presidente Pedro Castillo, en un propósito de buscar acuerdos, fue a la OEA. Incluso hasta dieron a conocer un dictamen. Pero todo (fue) pura demagogia de parte de la OEA. Debería de hacerse algo, respetando la autonomía, la independencia de los pueblos. Yo creo que también van estos conservadores a entender que no habrá estabilidad política si no se garantiza la vía democrática. Imagínese, (Mario) Vargas Llosa pronunciándose a favor del cambio. Lamentable”, declaró posteriormente.

En efecto, a finales de noviembre una delegación de la OEA visitó el Perú para analizar la situación política del país a pedido del entonces mandatario. El 7 de diciembre, sin embargo, el secretario general del organismo, Luis Almagro, calificó de “alteración del orden constitucional” el intento de Castillo de disolver el Congreso de la República.

La referencia a Vargas Llosa, por otro lado, llegaría en relación al video difundido en redes sociales donde el Premio Nobel de Literatura “condena” el intento de autogolpe.

“Quisiera condenar en los términos más enérgicos el intento del presidente Pedro Castillo de dar un golpe de Estado poniendo de su parte al Ejército”, señala el escritor en dicha grabación.

“Hay un libro de Vargas Llosa que se llama ‘Como pez en el agua’. Es buen libro. Narra su experiencia cuando fue candidato a la presidencia en el Perú y enfrentó a Fujimori. Es buen libro. Pasa el tiempo y termina aliado a los Fujimori. Así de consecuente es. En política da bandazos y como escritor ya se le fue el encanto. Se metió a la frivolidad, es parte de la realeza española. Ya es un ‘fifi’”, dijo AMLO durante su conferencia.

Posteriormente, en la misma rueda de prensa, el mandatario fue consultado sobre si México propondría reemplazar a Almagro al frente de la OEA, pero AMLO no respondió a la pregunta.