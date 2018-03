El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó el miércoles su renuncia al Congreso después de haber sido acusado de comprar votos para evitar su destitución, coronando meses de turbulencia política y financiera en una de las economías de mayor expansión en América Latina.



La caída de PPK se suma a otras destituciones o renuncias de gobernantes en todo el mundo. La vacancia o renuncia de un mandatario se ha visto en países tan cercanos como Brasil, y también tan lejanos como Corea del Sur.



En esta galería presentamos a los gobernantes que fueron destituidos o que renunciaron.



► Destituidos por el Parlamento



► 1) VENEZUELA: El presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación y enriquecimiento ilícito, fue cesado en mayo de 1993, y su destitución confirmada por el Congreso el 31 de agosto siguiente.



► 2) ECUADOR: Abdalá Bucaram, acusado de desvío de fondos públicos, fue destituido el 6 de febrero de 1997 por "incapacidad física y mental", seis meses después de su investidura.



► 3) En abril del 2005, en medio de una revuelta popular, el presidente Lucio Gutiérrez, acusado de colocar a allegados en la Corte Suprema de Justicia, fue igualmente destituido por el Parlamento.



► 4) PERÚ: Alberto Fujimori fue destituido el 21 de noviembre del 2000, "por incapacidad moral permanente", previa partida a Japón, donde permaneció varios años. Extraditado de Chile en el 2007, fue condenado a 25 años de cárcel por asesinato y secuestro.



► 5) PARAGUAY: Fernando Lugo fue destituido el 22 de junio del 2012 "por mal desempeño de sus funciones", en un juicio político por el Senado.



► 6) INDONESIA: Abdurrahman Wahid, acusado de incompetencia y corrupción, fue destituido el 23 de julio del 2001 por el Parlamento.



► 7) LITUANIA: Rolandas Paksas, destituido el 6 de abril del 2004 por "violación grave de la Constitución y faltar al juramento constitucional". Estaba acusado de conceder la nacionalidad lituana a un empresario de origen ruso, que era su principal apoyo financiero. Privado del derecho de volver a presentarse a unas elecciones en su país, fue elegido diputado en el Parlamento Europeo en el 2009.



►8) Brasil. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es destituida por el Senado el 1 de setiembre del 2016.



► Obligados a dimitir -



► 8) BRASIL: Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción pasiva, dimitió el 29 de diciembre de 1992, lo cual no impidió que el Senado votase al día siguiente su destitución.



► 9) ISRAEL: Al hilo de un caso de evasión fiscal y corrupción, el presidente Ezer Weizman dimitió en julio del 2000. Prefirió así tirar la toalla antes que enfrentarse a un proceso de destitución.



► 10) En junio del 2007, el presidente Moshe Katzav, caído en desgracia por su implicación en un escándalo sexual, dimitió también, previo compromiso con la justicia para evitar la prisión. Finalmente fue condenado y encarcelado en el 2011.



► 11) ALEMANIA: El presidente de la República Federal, Christian Wulff, se vio obligado a dimitir en febrero del 2012 al levantarse su inmunidad. Inculpado por corrupción, fue posteriormente declarado inocente.



► 12) GUATEMALA: Otto Pérez Molina, acusado de dirigir un sistema de corrupción en la administración aduanera, se vio privado de su inmunidad por el Parlamento el 1 de septiembre del 2015. Ante el riesgo de ser destituido, renunció al cargo dos días más tarde y fue colocado en prisión preventiva.



► Procedimientos que no prosperaron



Otros jefes de Estado se vieron sometidos a un proceso de destitución, que no dio resultado. Fue el caso de Boris Yeltsin en Rusia (1999), Luis González Macchi en Paraguay (2003), Roh Moo-hyun en Corea del Sur (2004) o Hery Rajaonarimampianina en Madagascar (2015).



En Estados Unidos, en dos ocasiones la Cámara de Representantes votó por la acusación ('impeachment') del presidente, primero Andrew Johnson (en 1868) y luego Bill Clinton (en 1999). Pero ambos fueron salvados por el Senado.



En 1974, la Cámara inició los trabajos de cara a un 'impeachment' del presidente Richard Nixon, pero el procedimiento fue abandonado después de su dimisión.



Fuente: AFP