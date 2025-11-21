Christian Mestanza Arquiñigo
Christian Mestanza Arquiñigo

Escucha la noticia

00:0000:00
“Perfil bajo y paz desarmante”: seis meses del papado de León XIV y qué se espera de sus primeros viajes
Resumen de la noticia por IA
“Perfil bajo y paz desarmante”: seis meses del papado de León XIV y qué se espera de sus primeros viajes

“Perfil bajo y paz desarmante”: seis meses del papado de León XIV y qué se espera de sus primeros viajes

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Con poco más de seis meses de pontificado, el papa León XIV inicia esta semana su primer viaje al extranjero. Turquía y Líbano —dos destinos que su antecesor tenía previsto visitar pero que se aplazaron por su deteriorado estado de salud— serán las primeras paradas de una gira en la que, según adelantó el Vaticano, insistirá en un llamamiento por la paz en Medio Oriente.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC