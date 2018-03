El trabajo del dominical británico The Observer, el diario The Guardian, The New York Times y el Channel 4 británico destaparon una de las mayores filtraciones de datos en el mundo. La primicia fue tan contundente que incluso hizo perder miles de millones de dólares a Facebook en un solo día.

Emma Graham Harrison, una periodista británica que antes de trabajar en The Observer laboró para la famosa agencia de noticias Reuters, fue una de las autoras detrás de la caída de Facebook y también de la revelación de las turbias maniobras de la empresa Cambridge Analytica, responsable de la victoria presidencial de Donald Trump en Estados Unidos y del triunfo del Brexit en Reino Unido.

"Una fuente me dijo: 'Tienes que buscar un hombre: se llama Chris Wylie'", cofundador de Cambridge Analytica, cuenta Emma Graham Harrison sobre el inicio de la investigación.

Chris Wylie, quien renunció en 2014, señaló a agencias internacionales que uno de los objetivos de la empresa era influenciar las percepciones de la gente al inyectar contenido, parte de él engañoso o falso, a su alrededor usando información de 50 millones de usuarios de Facebook.

Según la reportera, al contactar a Chris Wylie, él estaba dispuesto a colaborar con la investigación porque "sentía que tenía una responsabilidad para que la gente sepa lo que estaba pasando".

Emma Graham Harrison cuenta además que cuando la red social Facebook se enteró que Cambridge Analytica usaba dicha información, les pidieron borrar todos los datos. Ellos les confirmaron que estaban borrados y la empresa de Mark Zuckerberg confió en ellos.

La entrevista hecha al medio argentino Clarín además revela que Rebecca y Robert Mercer, "al principio de las elecciones del 2016, apoyaban a Ted Cruz, que fue otro de los candidatos para la nominación republicana. Al final él quedó afuera y Trump quedó como el candidato. Ellos le dijeron a Trump que lo iban a apoyar pero que necesitaba emplear a Steve Bannon en su equipo. “Y si contratas a Steve Bannon, te vamos a apoyar con nuestro dinero, nuestras donaciones”.

La agencian internacional de noticias EFE señaló hace unos días que Cambridge Analytica había sido vinculada con el presidente de Estados Unidos a través del millonario Robert Mercer, uno de los donantes de su campaña electoral, y de Steve Bannon, que dirigió esa campaña y ejerció de vicepresidente de la firma con sede en el Reino Unido entre 2014 y 2016.

En la entrevista, la joven periodista también aclara que esta revelación nos deja un aprendizaje:

"Lo más importante de todo esto es que ha enfocado al mundo en la importancia de protecciones en los datos personales. A veces parece un tema muy técnico. Y la gente, especialmente en el tema de anuncios, muchas veces dicen: "bueno, si puedo tener un "thread" gratuito, me da igual si una empresa enorme sabe que a mí me gusta comer dulce de leche o lo que sea”. Espero que, a través de este reportaje y el enfoque global que tenemos, haya más atención pública a la importancia de protecciones a los datos privados y los usos y abusos que puede haber de estos datos si no hay protecciones", cuenta a Clarín.

La periodista no quiso brindar detalles sobre si la investigación se iba a extender a otros países.

Cambridge Analytica (CA), en el epicentro de un escándalo por el uso de datos personales de usuarios de Facebook con fines políticos, es una firma privada de comunicación estratégica y análisis de información vinculada al Partido Republicano de Estados Unidos.

La empresa es filial de la compañía de marketing británica Strategic Communication Laboratories (SCL), y cuenta con oficinas en Nueva York, Washington y Londres. Está dirigida por Alexander Nix, un hombre que está en sus 40 años y que pasó por la prestigiosa escuela de Eton, conocida como la 'fábrica' de las élites del Reino Unido, y por la universidad de Manchester.