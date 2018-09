Perú es uno de los 15 lugares más peligrosos para vivir según este ránking | FOTOS

Para muchos, la seguridad es un factor clave al momento de elegir un país diferente para vivir. InterNations, una red de 3.2 millones de expatriados, con sede en Múnich, publicó recientemente la encuesta Expat Insider 2018, que reveló cuáles son los 15 lugares más peligrosos para vivir. En la lista hay cuatro países sudamericanos y uno de ellos es el Perú.

La edición de este año de Expat Insider, uno de los informes más completos del mundo sobre cómo es vivir en el extranjero, recogió la opinión de 18,135 expatriados que viven en 187 territorios y países.

Los encuestados dieron sus evaluaciones sobre 68 destinos, centrándose en aspectos como la calidad de vida, las oportunidades laborales, el costo de vida, entre otros, según detalla una nota de la edición digital de la revista “Forbes”.

El informe señala que al analizar la seguridad, que forma parte del Índice de calidad de vida, se consideraron tres factores: paz, seguridad personal y estabilidad política.

Así, la encuesta revela que Brasil es el país más peligroso para vivir en el mundo, con un 56% de encuestados que califica su seguridad negativamente debido a problemas en la seguridad pública, falta de infraestructura e injusticia social, así como la situación política que vive el país.

En segunda ubicación está Sudáfrica, donde, según un encuestado, “la seguridad de los ciudadanos es cuestionable”.

Otro de los lugares que integra la lista es Estados Unidos, país en el que “la satisfacción de los expatriados con la seguridad está empeorando cada año”, afirmó Malte Zeeck, fundador y codirector ejecutivo de InterNations. De hecho, Estados Unidos perdió 20 lugares en el ránking desde el 2016 hasta el 2017, y cayó otras cinco posiciones en el 2018.

"El desarrollo de la política del país después de las elecciones y la dirección que está tomando el gobierno sobre varios temas podrían haber jugado un papel en esta tendencia", dice Zeeck. "Muchos de los encuestados dicen que generalmente están preocupados por el clima político, la situación de control de armas y la frecuencia de los tiroteos en el país", agregó.

A continuación, enumeramos los 15 lugares más peligrosos para vivir del menos peligroso (número 15) al más peligroso (número 1), según la encuesta de InterNations, que acompaña los resultados con algunos comentarios de los participantes del sondeo.

15. Indonesia



"No me gusta el desarrollo político en el país", dijo un sueco.

14. Birmania



"Hay muchos problemas que no se resuelven. El gobierno sigue siendo muy corrupto, no tiene en cuenta la seguridad y el bienestar de la población en general", afirma un australiano.

13. Estados Unidos



"Hay un mayor grado de violencia armada y violencia en general que en mi país de origen", afirma un alemán.

Otro encuestado de esa nacionalidad afirmó: "El trasfondo de violencia y la administración actual son mis principales preocupaciones".

"No me gusta el clima político actual, la falta de control de armas y la prevalencia de tiroteos en las escuelas", señaló, por su parte, un británico.

12. México



"Hay problemas reales de inseguridad debido a conflictos y problemas del gobierno", dijo un alemán.

"No me siento completamente seguro. También me siento como si fuera un extranjero", apuntó un estadounidense.

11. Filipinas



"La falta de seguridad y la inestabilidad política me preocupan", dijo un expatriado estadounidense.

10. Colombia



"Hay inseguridad. No hay seguridad personal. Los robos son muy comunes y debo vigilar mis cosas todo el tiempo. Además, estoy restringido a caminar afuera a ciertas horas. Necesitas conocer los barrios muy bien", afirmó un georgiano.

9. República Dominicana



"Existe una falta de seguridad y la necesidad de seguridad privada en todo momento".

8. Egipto



"La seguridad y la política juegan un papel importante en la ubicación del país en el ránking. De hecho, solo el 64% de los expatriados se sienten seguros en Egipto, que es un 18% menos que el promedio mundial (82%)", dijo Malte Zeeck, fundador y codirector ejecutivo de InterNations.

7. India



"En la India, las mujeres en general no están realmente seguras. En algunas partes del país ni siquiera es seguro para las mujeres caminar o estar a solas", afirmó un expatriado de Zambia.

6. Argentina



Un expatriado brasileño señala la "enorme inflación y la enorme corrupción [...] Este país está empeorando cada día. Cada día más caro. Cada día más inseguro".

5. Turquía



"No es seguro salir en la oscuridad y es difícil volver a casa después de la medianoche, por lo que generalmente tengo que regresar a más tardar a las 10 p.m.", asegura un expatriado azerbaiyano.

4. Perú



"Casi un tercio de los expatriados en Perú (32%) califican negativamente su seguridad personal, mientras que a nivel mundial solo el 9% lo evalúa negativamente", afirma Malte Zeeck.

3. Kenia



"No se puede salir a caminar dónde o cuándo quiera", dice un expatriado británico. "Hay que ser más cauteloso", agrega.

2. Sudáfrica



"La delincuencia es desenfrenada debido a la situación económica, por lo que uno tiene que cuidar más su seguridad personal", dice un expatriado británico.

"Hay una inestabilidad política y tiene un impacto en todos los aspectos de la vida", dice otro británico.

1. Brasil



"No me siento seguro y la economía está sufriendo un mal período", dice un expatriado italiano. "Me gustaría sentirme más seguro", afirma.