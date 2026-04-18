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El expresidente Francisco Sagasti durante la Peru Conference at Harvard, realizada en 2025. (Foto: HAPS/ Difusión)
El expresidente Francisco Sagasti durante la Peru Conference at Harvard, realizada en 2025. (Foto: HAPS/ Difusión)
Por Melvyn Arce Ruiz

La Universidad de Harvard será nuevamente el escenario de una discusión centrada en el Perú. Los días 24 y 25 de abril del 2026 se realizará la segunda edición de la Peru Conference at Harvard, un encuentro que reunirá a líderes de distintos sectores para reflexionar sobre los principales desafíos y oportunidades del país.

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