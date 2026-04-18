La Universidad de Harvard será nuevamente el escenario de una discusión centrada en el Perú. Los días 24 y 25 de abril del 2026 se realizará la segunda edición de la Peru Conference at Harvard, un encuentro que reunirá a líderes de distintos sectores para reflexionar sobre los principales desafíos y oportunidades del país.

“Estado, Sociedad y Crecimiento: Co-construyendo el futuro del Perú” será el eje temático de esta edición, que busca articular miradas diversas en torno al desarrollo nacional. La iniciativa es organizada por la Asociación de Estudiantes Peruanos en Harvard (HAPS), fundada a fines de 2015 por estudiantes peruanos con el objetivo de generar espacios de discusión sobre temas relevantes para el país dentro de la comunidad académica de la universidad.

El economista Jostin Kitmang, líder de contenido de la conferencia y estudiante de doctorado en Políticas Educativas y Evaluación de Programas de la Universidad de Harvard, destaca cómo el concepto de co-construir el futuro del Perú, que marca esta edición de la conferencia, está pensado no solo desde los participantes, sino también desde el contenido.

“Por lo general los temas que discutiremos en los días de la conferencia se discuten en espacios separados, con especialistas separados. La idea aquí es conectar a personas de distintos sectores y poder discutir conjuntamente cada uno de esos temas y cada panel tiene una estructura pensada en esa línea. Todos son especialistas con distintas visiones sobre el mismo problema”, indica sobre una visión integradora que ya se destacaba desde el nacimiento de esta conferencia hace tan solo un año atrás.

La Peru Conference at Harvard se realizará a lo largo de dos días, donde se realizarán paneles con visiones multisectoriales sobre diversos temas relacionados al desarrollo del Perú. (Foto: HAPS/ Difusión)

Un espacio de diálogo multisectorial

La primera edición de la conferencia, realizada el 4 y 5 de abril del 2025, marcó un hito al convertirse en la primera en la historia de Harvard dedicada exclusivamente al análisis crítico del Perú. En ese encuentro participaron más de 200 asistentes y más de 25 panelistas, distribuidos en seis mesas de diálogo con un enfoque propositivo, descentralizado y multisectorial.

El tema central del 2025 fue “Conversaciones difíciles para generar progreso”, y abordó asuntos como el acceso a la salud primaria, la educación, la infraestructura social y las reformas necesarias para un crecimiento inclusivo.

“También se generaron espacios después de las conferencias, más informales, donde la gente puedo continuar discutiendo, desde su propia perspectiva, los distintos problemas del país, para deconstruir ciertas ideas y reaprender. Creo que también es algo muy importante que también se genera con este tipo de espacios”, apunta Kitmang.

Entre los panelistas destacados del 2025 estuvieron el expresidente Francisco Sagasti, el politólogo Steven Levitsky y la atleta olímpica Gladys Tejeda, reflejando la diversidad de perfiles convocados.

Para la edición 2026, la conferencia busca reunir conversaciones sobre temas como la crisis democrática e institucional, el crecimiento económico, la capacidad del Estado, la política social, la inversión en ciencia e innovación, y el rol de la identidad cultural y la sociedad civil.

En su primera edición, en 2025, la conferencia convocó a más de 200 asistentes. (Foto: HAPS/ Difusión)

Los organizadores subrayan que el objetivo es evitar caer en visiones polarizadas: ni un enfoque derrotista frente a la crisis política, ni una mirada idealizada que ignore los problemas estructurales. La propuesta apunta, más bien, a generar un diálogo informado y equilibrado. “No queremos mostrar solamente esa idea del Perú que vendemos al exterior, sino pensar en esos problemas estructurales que tenemos sobre la democracia y el rol de las instituciones”, dice Kitmang.

Paneles, invitados y agenda

La edición 2026 contará con seis paneles y dos keynotes, en los que participarán especialistas de diversos ámbitos. Entre ellos figuran Salvador del Solar, Norman Loayza, Malena Martínez y Soledad Secca Noa, conocida como ‘Solischa’.

Además, se ha confirmado el regreso de Francisco Sagasti, cuya participación en esta segunda edición estará enfocada en su rol como académico. “A él lo conocemos más por su rol como expresidente, pero no tanto por su rol como académico, en la producción de conocimiento relacionado al rol de la ciencia y las barreras y oportunidades que podemos tener en ese sector. Por eso, este año nos pareció súper interesante poder contar con él en ese rol y abrirá el panel de ciencia e innovación”, cuenta Kitmang sobre el panel que también contará con Gisella Orjeda y Solangel Fernandez.

Otros temas que se abordarán este año son: “De la inversión al crecimiento: los cuellos de botella del desarrollo productivo en el Perú”, con la participación de Piero Ghezzi, Diego Macera y Elena Conterno; “Capacidad del Estado y políticas sociales”, con Carolina Trivelli, Álvaro Gálvez y Edgardo Cruzado; y “Fortalecimiento de las instituciones y la democracia”, con Martín Tanaka, Flor Pablo y Rocío Villanueva.

También se desarrollará el panel “El territorio como capital cultural”, en el que participarán Américo Mendoza, Soledad Secca Noa y Malena Martínez, abordando la relación entre cultura, identidad y desarrollo.

La conferencia incluirá, además, espacios de networking y diálogo entre los asistentes, fomentando el intercambio de ideas entre miembros de la comunidad académica, profesional y de la sociedad civil, tanto peruana como internacional.

Las entradas para el evento están disponibles a través de la plataforma Eventbrite, y los interesados pueden encontrar más información sobre la programación, paneles y ponentes en las redes sociales y web oficial de HAPS.

Además… A saber Actualmente, hay más de 50 estudiantes peruanos en Harvard. Eventos como la Peru Conference at Harvard esperan visibilizar esa presencia estudiantil y motivar a otros estudiantes nacionales a postular a universidades internacionales.

“A mí nunca se me pasó por la cabeza que estudiar en Harvard era una opción para mí. Saber que hay una comunidad grande de peruanos aquí, tan diversa, con distintas experiencias y de diferentes regiones del país, creo que da visibilidad y puede generar modelos a seguir. Usar esta plataforma es también compartir ese mensaje de que este tipo de oportunidades existen, es otro mensaje que nos parece interesante dejar”, dice Jostin Kitmang.