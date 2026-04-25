El viernes 24 de abril se inauguró la segunda edición de la Peru Conference at Harvard, un espacio de reflexión organizado por la Asociación de Estudiantes Peruanos en la Universidad de Harvard (HAPS), que reúne a cerca de 50 jóvenes peruanos en esta casa de estudios, y que permite discutir el Perú en amplitud; con todos sus problemas y posibilidades.

El encuentro, que este año se desarrolla en el Yenching Auditorium, contó con una importante participación de peruanos que viajaron desde distintos puntos de Estados Unidos para asistir al evento. Profesionales de diversas áreas -desde estudiantes hasta creadores de contenido- coincidieron en este espacio que, más allá de lo académico, también funcionó como punto de encuentro de peruanos que quieren participar de un cambio positivo para el país.

La presidenta de la edición 2026 de la conferencia, Shadia Muñoz-Najar, destacó en su mensaje de bienvenida la importancia del evento como un punto de partida hacia la acción. “El Perú nos duele, eso ya lo sabemos, pero el Perú también nos empuja y me atrevo a creer que para eso estamos acá. Sí, hay muchísimo que hacer. Empecemos”, dijo, parafraseando a César Vallejo.

El Perú fue el tema central de conferencia realizada en la Universidad de Harvard. (Foto: El Comercio)

Dialogar sobre el Perú

El primer bloque de la jornada estuvo marcado por la intervención del expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quien participó en el diálogo titulado “Crisis democrática y gobernabilidad”.

Durante su exposición, Del Solar abordó algunos de los factores que agudizan la actual crisis política del país. Entre ellos, destacó dos elementos centrales: la falta de representatividad de las autoridades y el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Para ilustrar esta crisis de representación, Del Solar mostró un cuadro con la evolución del respaldo electoral de los candidatos que pasan a la segunda vuelta desde el año 2001 hasta las recientes elecciones.

“¿Acaso no hay base para hablar de una democracia que defrauda, de un sistema que nos está llevando a que estemos representados por partidos y personas que no tienen una representatividad mayor en la sociedad”, dijo Del Solar. Y en referencia al actual proceso electoral, donde los candidatos que pasarían a segunda vuelta suman apenas el 29% de los votos, dijo: “Estamos entrando en un periodo que comienza ya con crisis de representatividad”.

El actor y político también recurrió a la historia para mostrar cómo los presidentes peruanos sin mayoría en el Congreso (mencionó los casos de los años 1948, 1968, 1992 y 2018) han terminado sus mandatos mediante golpes de Estado o renuncias forzadas. También dijo que en esta situación era imposible avanzar en políticas públicas. “No vamos a poder hacer nada si vamos a tener que dedicarnos a ver cómo nos defendemos de un congreso que nos acorrala permanentemente”, afirmó.

El desafío del crecimiento económico

El segundo bloque de la jornada se trasladó hacia el ámbito económico con la participación de Norman Loayza, economista arequipeño y actual director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial.

En su ponencia, Loayza presentó el Business Ready (B-READY), un proyecto del Banco Mundial diseñado para evaluar el clima de negocios en distintos países, incluido el Perú. Esta herramienta mide tres dimensiones clave: el marco normativo, la calidad de los servicios públicos y la eficiencia operativa.

Norman Loayza habló sobre economía en la primera fecha de la Peru Conference at Harvard 2026. (Foto: El Comercio)

Según explicó, el Perú obtuvo un puntaje de 62 sobre 100, una calificación que consideró deficiente. “A pesar de esa gran necesidad que hay en el Perú de crecimiento económico, de crear empleo para la gente joven, que está ahora en el colegio o en la universidad y que necesita un buen empleo, en realidad el entorno empresarial no está listo para darles las oportunidades de un buen ingreso o un trabajo interesante”, señaló Loayza.

El experto también se refirió al impacto que la inestabilidad política tiene sobre el desarrollo económico. De acuerdo con encuestas realizadas a empresarios como parte del B-READY, la incertidumbre política se ha convertido en el principal obstáculo para la inversión en el Perú, incluso por encima de problemas estructurales como la informalidad o el crimen. En ese sentido, el economista planteó la necesidad de adoptar un enfoque pragmático basado en evidencia para reconstruir consensos.

Loayza sostuvo que retomar la ambición por el crecimiento exige un sistema político capaz de garantizar seguridad y estabilidad a largo plazo, protegiendo la fortaleza macroeconómica “a toda costa”, ya que ha sido: “La que ha rescatado al Perú en los últimos años de gran incertidumbre política”.

El Perú presente

La Peru Conference at Harvard continuará este sábado 25 de febrero con una agenda que incluye paneles sobre desarrollo productivo, políticas sociales y el rol de la sociedad civil en la gobernabilidad. Temas que, al igual que en la primera jornada, buscan abordar los desafíos del Perú desde una perspectiva integral.

Las entradas para el evento están disponibles a través de Eventbrite, y la información adicional puede encontrarse en las redes sociales de HAPS.