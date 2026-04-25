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Resumen

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Salvador del Solar y Martín Tanaka en la Peru Conference at Harvard 2026. (Foto: El Comercio)
Salvador del Solar y Martín Tanaka en la Peru Conference at Harvard 2026. (Foto: El Comercio)
Por Melvyn Arce Ruiz

El viernes 24 de abril se inauguró la segunda edición de la Peru Conference at Harvard, un espacio de reflexión organizado por la Asociación de Estudiantes Peruanos en la Universidad de Harvard (HAPS), que reúne a cerca de 50 jóvenes peruanos en esta casa de estudios, y que permite discutir el Perú en amplitud; con todos sus problemas y posibilidades.

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