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Resumen

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Algunos de los rostros peruanos en Harvard. De izquierda a derecha: Jostin Kitmang, Ricardo Gonzales, Alessandra Rodríguez, Shadia Muñoz-Najar, Fernando Gonzales, Catherine Dondero y Dorian Salinas. Ellos lideraron la organización de la Peru Conference at Harvard 2026. (Foto: Melvyn Arce Ruiz/ El Comercio)
Algunos de los rostros peruanos en Harvard. De izquierda a derecha: Jostin Kitmang, Ricardo Gonzales, Alessandra Rodríguez, Shadia Muñoz-Najar, Fernando Gonzales, Catherine Dondero y Dorian Salinas. Ellos lideraron la organización de la Peru Conference at Harvard 2026. (Foto: Melvyn Arce Ruiz/ El Comercio)
Por Melvyn Arce Ruiz

Cuando el debate público gira en torno a intereses particulares e incluso opacos, como ocurre en el Perú actual, surge una pregunta inevitable: ¿dónde están quienes buscan trabajar por el bien común y dejar una huella más allá de sus ambiciones personales? En Harvard, un grupo de estudiantes peruanos responde a ese llamado.

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