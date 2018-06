Alrededor de 35 mil peruanos invadieron este sábado Saransk, la ciudad más pequeña entre las subsedes del Mundial de Rusia 2018, para presenciar el enfrentamiento de la selección de Gareca contra Dinamarca en su primer encuentro mundialista desde España 1982. Los aficionados peruanos tendrán amplia mayoría en la Arena Mordovia de 44 mil butacas.

La racha invicta que Perú abarcó los últimos ocho partidos de la eliminatoria sudamericana catapultó a Perú al repechaje. Ese desempeño origina que algunos consideren al equipo de Gareca como favorito para avanzar a la siguiente fase en el Grupo C.

Todos los hinchas de la blanquirroja en Rusia presenciaron el jueves, en el Fan Fest, el partido inaugural de la Copa del Mundo, en que Rusia trituró 5-0 a Arabia Saudí. Cantaron y entonaron un cántico, tan frecuente ahora, que incluso los lugareños se lo han aprendido.

“¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer? ¡Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer!”, dice el coro.

Claudia Rodríguez, profesora de 28 años, es una de las pocas mujeres en esta multitud peruana.

“Amo el fútbol, pero lo que amo más es este ambiente. Esto demuestra que los peruanos podemos superar nuestras divisiones”, comentó la joven, con una camiseta roja y un sombrero ruso. “Normalmente no tendríamos nada en común con los rusos, ellos son completamente distintos a nosotros en sus costumbres, su cultura y su lengua. Pero el fútbol une a todos”.

“Los peruanos amaremos siempre a Rusia de ahora en adelante, por los recuerdos de acá”.

El entusiasmo es contagioso. Maxim Izosimov, empleado ruso del gobierno regional, se unió a los peruanos en el Fan Fest y proclamó: “Perú es mi segundo equipo”.

“Sus aficionados parecen más orgullosos de su equipo que nosotros de Rusia”, opinó Izosimov. “Nosotros no nos abrazamos, no nos besamos ni cantamos como ellos. Disfruté ser parte de su grupo... y estoy ansioso por ver a otros el sábado en el estadio”.



Fuente: AP