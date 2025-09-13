¿Pisará o no a la cárcel Bolsonaro? Lo que se viene para el expresidente y para Brasil tras la condena a prisión

Celebración y alegría en unos, y exasperación y lamento en otros. La condena a 27 años y 3 meses de cárcel dictada el jueves último por el Supremo Tribunal Federal (STF) contra el exmandatario Jair Bolsonaro no dejó indiferente a casi nadie en Brasil y podría agudizar la polarización que se vive en la política del gigante sudamericano desde hace varios años.

Por cuatro votos a uno, la Primera Sala del STF declaró la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos, entre ellos exministros y antiguos jefes militares. Fueron hallados responsables de delitos como intento de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, deterioro del patrimonio del gobierno y daño calificado.

Bolsonaro se exponía a una pena máxima de 43 años y, aunque no llegó a esa cantidad, la sentencia de 27 años considera el agravante de ser considerado líder de una organización criminal que conspiró para intentar impedir que Lula da Silva accediera al poder tras ganar las elecciones de fines del 2022, lo cual derivó en el asalto de huestes extremistas contra sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Brasilia en enero del 2023.

Tras la sentencia emitida por el STF, este tiene 60 días para publicar el fallo y, desde ahí, los abogados de Bolsonaro tienen cinco días para presentar mociones aclaratorias. Pero más allá de los plazos legales, examinemos lo que puede ocurrir en el corto y mediano plazo con el exjefe de Estado y con el mismo gobierno brasileño, sometido a presión por la Administración Trump.