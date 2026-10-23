De acuerdo con la agencia EFE, los prefectos podrán prohibir concentraciones que no estén convocadas por organizaciones sindicales cuando exista riesgo de alteración del orden público. En cambio, las marchas sindicales autorizadas podrán celebrarse, aunque las autoridades tienen la opción de proponer recorridos alternativos para evitar que lleguen a los comercios y edificios públicos.

“La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días”, declaró Macron, quien atribuyó parte de los incidentes anteriores a grupos ultra izquierdas. El mandatario también anunció que las fuerzas móviles de seguridad se desplegarán intensamente y que el Consejo de Defensa definirá medidas adicionales para restablecer el orden.

La respuesta firme del ejecutivo denota un gran contraste con los últimos disturbios que evidenciaron fallas para anticipar la violencia. De acuerdo con las autoridades, al menos 3.000 comercios fueron vandalizados durante los incidentes del 17 de octubre, que incluyeron saqueos y enfrentamientos en varias ciudades francesas.

Parte de la respuesta de Macron es desplegar a los vehículos blindados y unidades de élite de la policía y la gendarmería, además de la misión militar Sentinelle, encargada habitualmente de vigilar lugares concurridos y monumentos. El Ministerio del Interior anunció que el nivel de movilización de las fuerzas de seguridad será un 20% superior al de la semana anterior.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirige a la audiencia mientras preside una reunión del consejo de seguridad para revisar las "medidas de seguridad para las próximas semanas". Foto: AFP / TERESA SUAREZ

Más policías y toques de queda

El gobierno anunció las restricciones y ya comenzaron a aplicarse. Según AFP, la Prefectura de Policía de París extendió los toques de queda en determinadas zonas de la capital hasta la mañana del lunes, con horarios nocturnos de 23:00 a 06:00. También prohibió reuniones no declaradas en sectores sensibles, incluidos los alrededores del Palacio del Elíseo, el Parlamento y las principales estaciones ferroviarias.

Sin embargo, las medidas han abierto un debate sobre los límites de la respuesta estatal. Algunas ciudades, como Lyon, Rouen y Toulon, prohibieron las manifestaciones previstas para el sábado y, en consecuencia, la oposición cuestionó dicha decisión por considerar que restringe el derecho a protestar.

De hecho, la tensión quedó en evidencia el jueves, cuando decenas de personas se manifestaron en París pese a las prohibiciones anunciadas previamente. Según Associated Press, los organizadores señalaron que un tribunal administrativo había revocado una prohibición policial contra una de las concentraciones. El episodio mostró que las restricciones también pueden ser impugnadas judicialmente.

Manifestantes alimentan una hoguera con materiales en el Boulevard Haussmann durante una protesta en curso contra el "alto costo de la vida", en París, el 17 de octubre de 2026. (Guillaume Saligot / AFP) / GUILLAUME SALIGOT

Para el internacionalista Francisco Belaúnde, la reacción del Ejecutivo evidencia que las autoridades no habrían anticipado la magnitud de la movilización anterior. “Todo parece indicar que los servicios de inteligencia no detectaron a los grupos organizados”, señaló al evaluar los incidentes del sábado pasado.

El especialista considera que las medidas adoptadas pueden contribuir a contener nuevos disturbios, aunque su efectividad todavía está por comprobarse. A su juicio, el refuerzo policial podría frenar a parte de los manifestantes, pero también existe el riesgo de enfrentamientos violentos.

Además, Belaúnde advierte que una intervención más dura puede producir efectos contrapuestos: disuadir a algunas personas de acudir a las protestas, pero alimentar el descontento de otras. La dificultad para el Gobierno será impedir nuevos saqueos sin agravar la confrontación con quienes buscan manifestarse pacíficamente.

El descontento popular no es reciente

La crisis no comenzó únicamente con los episodios de violencia. Según AP, las primeras movilizaciones surgieron el mes pasado en un centro educativo de Créteil, al sureste de París, por la falta de personal. Poco después se extendieron a otras localidades, con reclamos por la financiación insuficiente de las escuelas, el deterioro de las instalaciones y las dificultades del sistema de admisión universitaria.

Las protestas ampliaron posteriormente sus demandas hacia el costo de vida y sumaron a estudiantes, sindicatos y participantes del movimiento de los chalecos amarillos, cuyas movilizaciones contra el encarecimiento de los combustibles sacudieron Francia en 2018 y 2019. Los representantes sindicales señalaron que su reunión con el primer ministro Sébastien Lecornu no produjo propuestas concretas suficientes y mantienen la convocatoria a una jornada de huelga y manifestaciones para el 5 de noviembre.

Cuerpos Republicanos de Seguridad franceses (CRS) detienen a un manifestante durante los enfrentamientos durante la protesta contra el "alto costo de la vida" en Marsella, al sur de Francia, el 17 de octubre de 2026. (Foto de Thibaud MORITZ / AFP). / THIBAUD MORITZ

Enrique Banús, politólogo internacional, considera que detrás de las movilizaciones existe un malestar generacional que trasciende las demandas educativas. “Hay una generación que se ve sin futuro, que se ve en unas condiciones económicas difíciles, con difícil acceso al mercado laboral”, explicó.

Para el especialista, la convergencia de distintos sectores responde a una “desesperanza generalizada”, relacionada con las dificultades económicas y las expectativas de los jóvenes. También observa problemas de fondo en la sostenibilidad del Estado de bienestar europeo, en un contexto de envejecimiento demográfico y mayores necesidades de financiación.

Belaúnde coincide en que el descontento acumulado puede reactivarse incluso si las autoridades consiguen contener las manifestaciones inmediatas. A su juicio, Francia enfrenta dificultades financieras que limitan el margen del Gobierno para atender las demandas sociales en el corto plazo. Los problemas de financiación de las pensiones y la salud, sumados al endeudamiento, complican la posibilidad de ampliar el gasto público.

En ese sentido, la respuesta no puede depender exclusivamente de las restricciones. Banús considera que, tras garantizar la seguridad pública, el Ejecutivo deberá abrir espacios de diálogo para evaluar qué reformas son viables y cuáles demandas pueden atenderse. También plantea la necesidad de diferenciar entre quienes participan en protestas reivindicativas y quienes buscan provocar destrucción.

Paralelamente, Belaúnde advierte que las dificultades para encontrar soluciones inmediatas pueden prolongar el malestar. El resultado de la movilización del próximo sábado y la capacidad de los sindicatos para convocar a trabajadores del sector público y privado serán señales relevantes para evaluar la evolución del conflicto.

El presidente francés, Emmanuel Macron, asiste a una reunión del Consejo de Seguridad en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 22 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/TERESA SUAREZ / POOL MAXPPP OUT

Una prueba política para Macron

La crisis llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno francés, a pocos meses de las elecciones presidenciales previstas para abril y mayo del 2027. AFP señala que la violencia ha intensificado las críticas contra el Ejecutivo: mientras algunos sectores cuestionan la dureza de la respuesta policial, otros consideran que las autoridades no han actuado con suficiente firmeza.

Banús sostiene que la situación también refleja dificultades políticas más amplias, vinculadas a la postergación de reformas y a la necesidad de revisar la financiación del Estado de bienestar. Sin embargo, advierte que pedir sacrificios a la población resulta complejo cuando las medidas pueden afectar beneficios y condiciones de vida.

Belaúnde coincide en que el Gobierno dispone de un margen económico limitado para responder rápidamente a las demandas. En ese escenario, el desafío será combinar la protección de los ciudadanos y los comercios con una salida política que reduzca las tensiones.

Francia afronta así dos pruebas consecutivas: evitar que los disturbios se repitan este sábado y determinar si el descontento puede canalizarse mediante negociaciones antes de la huelga del 5 de noviembre. El despliegue de seguridad podrá ayudar a contener la violencia, pero finalmente el término de la crisis dependerá también de la capacidad del Gobierno para responder a las causas que llevaron a miles de personas a las calles.