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Resumen

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Un manifestante se envuelve con una bandera francesa frente a la oficina de turismo en llamas durante una protesta contra el aumento del costo de vida y en solidaridad con las quejas de los estudiantes en Lyon, Francia, el sábado 17 de octubre de 2026. (Foto AP/Laurent Cipriani)
Un manifestante se envuelve con una bandera francesa frente a la oficina de turismo en llamas durante una protesta contra el aumento del costo de vida y en solidaridad con las quejas de los estudiantes en Lyon, Francia, el sábado 17 de octubre de 2026. (Foto AP/Laurent Cipriani)
Por Fernando Roca Canales

Máxima tensión en Francia por las próximas protestas. Tras los disturbios del sábado 17 de octubre, que dejaron comercios vandalizados, edificios públicos incendiados y miles de detenidos, el presidente Emmanuel Macron anunció nuevas restricciones a las manifestaciones y convocó para este viernes 23 un Consejo de Defensa. El objetivo es evitar que las movilizaciones previstas para el sábado 24 vuelvan a desbordar a las autoridades.

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