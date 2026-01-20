“Podría terminar con la fragmentación o la destrucción de la OTAN”: Trump dice ya no sentirse obligado a pensar solo en la paz

Lineas después, el mandatario estadounidense asegura en su mensaje a Gahr Støre que “el mundo no estará seguro a menos que tengamos un Control Total y Completo sobre Groenlandia”, lo que sube aun más el tono en esta disputa.

El líder republicano ha emitido una serie de advertencias, además de aranceles del 10% -y de hasta 25% en algunos casos- sobre productos de ocho países europeos [entre ellos Noruega] como represalia por el apoyo a Dinamarca, que tiene el control del territorio semiautónomo en cuestión.

Si bien la paz es un criterio “predominante”, explicó Trump, ahora pensará más “en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”.

El mensaje fue enviado a varios embajadores europeos en Washington. Luego de que se difundiera en medios, Gahr Støre confirmó haberlo recibido, aunque no reveló el contenido.

Primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en reunión de abril del 2025. (Foto: AFP)

No es la primera vez que el Premio Nobel de la Paz queda en medio del debate cuando se trata de Donald Trump.

“El ego es algo que juega mucho en su discurso” , indica el analista internacional Jorge Chávez Mazuelos.

Vale recordar que hace unos días María Corina Machado, lideresa de la oposición en Venezuela, entregó a Trump la medalla del Nobel de la Paz que ganó en el 2025 como reconocimiento por la captura de Nicolás Maduro.

“Trump es un multimillonario, está en una posición de poder que no tiene parangón, es el hombre más poderoso del mundo, está al frente de la principal potencia económica y militar, pero entiende que este tipo de premios son un reconocimiento, algo que le alimenta su ego, y parece no tener reparos en utilizar fundamentos del poder estadounidense alimentarlo”, agrega el docente de la Academia Diplomática del Perú.

Para Ramiro Escobar, internacionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), es una situación que “muestra el verdadero rostro de Donald Trump” .

En comunicación con El Comercio señala que revela que, si bien es una declaración de mal gusto, “el propósito de Donald Trump en Venezuela, Groenlandia y en otros escenarios es acumular poder, tener influencia en la geopolitica, demostrar que Estados Unidos puede ser ganador otra vez en esa lógica”.

Además, en la declaración se distingue que “él [Donald Trump] no busca la paz para el beneficio de las personas” .

En respuesta a Trump, el primer ministro Store ha señalado que no es el gobierno quien otorga el premio Nobel de la Paz, sino un comité independiente. “He explicado con claridad, y también al presidente Trump, que como es bien sabido el premio es otorgado por un comité Nobel independiente”, dijo el primer ministro.

Europa entre dos gigantes

La disputa por Groenlandia se ha convertido en un asunto europeo. Para Chávez Mazuelos, antes de pensar en la posible respuesta a los aranceles de Donald Trump, se debe entender la posición de Europa, que “está entre dos potencias revisionistas”: Rusia y Estados Unidos, una que ataca a Ucrania y la otra que ambiciona Groenlandia.

En ese contexto aparece la OTAN, la alianza que une a Estados Unidos y Europa.

“Creo que hay el riesgo de que la OTAN se convierta en una versión 2.0 del Pacto de Varsovia, donde la doctrina Brezhnev de soberanía limitada se vea reemplazada por una doctrina Trump en la que los aliados no tengan en realidad mucho por decir y simplemente estén al arbitrio absoluto de Washington. Creo que esto, además, le daría una victoria a Rusia y podría terminar con la fragmentación o destrucción de la OTAN”, añade Chávez Mazuelos.

En ese sentido, señala que la respuesta de la Unión Europea a Estados Unidos podría ser escalonada. Primero, sugerir el costo político de anexar Groenlandia, llamar en consulta a embajadores, expulsar a los agregados militares e iniciar acciones ante la Corte Internacional de de Justicia, “porque el riesgo que quiere evitar la Unión Europea en este contexto es que haya una destrucción de la OTAN”.

Además… ¿Por qué Trump apunta a Noruega? La relación de Noruega con Groenlandia no pasa por el Premio Nobel de la Paz, sino más por ser miembro del Consejo del Ártico junto a Estados Unidos y seis países más. Y esa sería la razón de Trump para apuntar a Noruega. "Hacer algún tipo de amenaza en contra de un país aliado, que es parte de la OTAN, miembro del Consejo del Ártico, pues es un despropósito", indica Chávez Mazuelos. Y en respuesta al presidente estadounidense, Store también señaló que “Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, y Noruega apoya plenamente a dicho estado en este asunto”.

Y es que Europa es la que más viene perdiendo.

“Europa está perdiendo fuerza, está perdiendo influencia, no parece capaz de contener las bravatas de Trump, aunque ahora ha respondido mandando tropas, pero de manera muy limitada. Creo que no tiene el suficiente poder como para frenar a Trump, salvo que el siguiente paso sea la ruptura de la OTAN” , resalta Escobar.

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, en protesta contra las pretenciones de Donald Trump. (Foto: AFP)

Algunos líderes europeos dejaron clara su posición en torno a la disputa por Groenlandia. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha pedido que Europa “se mantenga firme” ante la amenaza de aranceles.

Incluso cuestionó el riesgo de seguridad en Groenlandia, como lo plantea EE.UU. “Hay que saber que EE.UU. llegó a tener más de 30.000 soldados estacionados en Groenlandia. Actualmente son menos de 200, así que evidentemente el propio análisis de amenazas de Washington no es tan dramático como se presenta en este momento”, expresó.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha pedido abordar desde la “calma” y el diálogo entre aliados. “Seamos claros: la seguridad de Groenlandia importa y será aún más importante a medida que el cambio climático transforme el Ártico”, indicó a la prensa.

Y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, aseguró que la posición del territorio autónomo sigue siendo la misma a pesar de las amenazas de Estados Unidos. “No nos dejamos presionar. Nos mantenemos firmes en el diálogo, en el respeto y el derecho internacional”, indicó en su cuenta de Facebook.

¿Existe la "amenaza rusa"?

Pero Trump también genera noticias por lo que publica en su plataforma Truth Social.

El mandatario ha señalado que alejará la “amenaza rusa” de la isla de Groenlandia, lo que no ha podido hacer Dinamarca. “La OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca ‘tienes que alejar la amenaza rusa de Groenlandia’. Lamentablemente, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto”, escribió.

Llama la atención que Trump hable de una “amenaza rusa”, pese a la buena relación que por años asegura tener con Vladimir Putin.

El presidente ruso Vladimir Putin junto al presidente Donald Trump, de Estados Unidos. (Foto: AFP)

Para Chávez Mazuelos esta situación pasa por un aspecto económico y por otro de seguridad.

Un punto que se le puede dar a Trump es que Groenlandia sí es fundamental “para la defensa de la costa este de Estados Unidos, para su escudo antimisiles, para el control de la brecha de Groenlandia e Islandia del Reino Unido para poder controlar el flujo de submarinos y de navíos”.

Además, también le da proyección hacia el Ártico, “donde se entiende que se van a abrir nuevas rutas comerciales más cortas entre Asia, África y Europa”. En esa línea, se podría ver a Rusia como una potencia adversaria.

Este también es un punto importante que señala Escobar, ya que Groenlandia une Norteamérica y Europa. “No solamente es importante porque tiene recursos, sino también porque permite la circulación entre los dos continentes. Creo que lo que está diciendo Trump es que le interesa tener la predominancia ahí para que Rusia no se mueva por esa zona y eventualmente no signifique una amenaza para Estados Unidos”, asevera el docente universitario.

¿Y qué opinan en Rusia sobre la disputa por Groenlandia? Pues se piensa que Donald Trump “hará historia” si se queda con el control de la isla.

“Probablemente incluso podamos abstraernos de si esto es bueno o malo, si cumple o no con el derecho internacional, pero, según expertos internacionales, al resolver este asunto de la adhesión de Groenlandia, Trump pasará a la historia”, afirmó Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Todo parece indicar que el gobierno ruso se encuentra muy cómodo observando esta nueva disputa entre aliados.