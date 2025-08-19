Roger Zuzunaga Ruiz
¿Por qué Estados Unidos despliega buques de guerra y miles de militares cerca de Venezuela?
Estados Unidos comenzó a desplegar más de 4.000 infantes de Marina y marineros en las aguas de América Latina y el Caribe. Además, tres destructores con sistemas de combate Aegis se apostarán cerca de la costa de Venezuela. Estas noticias han generado inquietud en territorio venezolano y la reacción del mandatario Nicolás Maduro, quien el lunes anunció el despliegue en todo el país de 4,5 millones de milicianos, componente civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). ¿Qué está pasando, cuál es el objetivo del gobierno de Donald Trump?

