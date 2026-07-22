Por Fernando Roca Canales

La reanudación de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos, iniciada el pasado 7 de julio, ha sacudido el equilibrio de fuerzas en Medio Oriente y ha colocado a Kuwait en una posición particularmente vulnerable. Aunque la atención internacional suele concentrarse en Israel, Irak o el estrecho de Ormuz, el pequeño emirato del Golfo se ha convertido en uno de los principales objetivos de Teherán durante las últimas semanas.

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