Christian Mestanza Arquiñigo

¿Por qué las garantías de seguridad traban un posible encuentro entre Putin y Zelenski?
Los encuentros por separado de Vladimir Putin y Volodimir Zelenski con Donald Trump dejaron en evidencia que negociar la paz entre Rusia y Ucrania no será sencillo. Uno de los puntos más espinosos obedece a las garantías de seguridad que cada parte exige para dar paso a una cumbre bilateral entre los mandatarios de las dos naciones involucradas.

