¿Por qué Trump amenaza con demandar a la BBC por US$ 1.000 millones y cuán sólido es el caso a su favor?

Donald Trump amenazó a la Corporación Británica de Radiodifusión (BBC) con emprender una demanda por al menos 1.000 millones de dólares. El presidente de Estados Unidos, que suma varios choques con la prensa dentro y fuera de su país, argumenta que el documental de dicha cadena sobre el asalto al Capitolio muestra contenido difamatorio al editar sus declaraciones pasadas en torno al tema.

La carta enviada esta semana por el abogado de Trump, Alejandro Brito, señalaba que la BBC tenía hasta las 17:00 (hora del este de EE. UU.) del viernes 14 para retractarse o de lo contrario iniciaría acciones legales.

El punto clave del reclamo se centra en lo que los asesores de Trump consideran una manipulación malintencionada de su discurso del 6 de enero del 2021. El equipo de abogados del presidente afirman que el material hacía parecer que el mandatario republicano pedía a sus seguidores tomar el Capitolio.

La amenaza legal generó una gran controversia y el caso ya es considerado como la más grande crisis que enfrenta el servicio de radiodifusión británico. El presupuesto de la BBC entre el 2023 y el 2024 fue de 7.120 millones de libras —unos 9.356 millones de dólares— que en su mayor parte provienen del canon de telecomunicaciones, por lo que una indemnización como la que señala la potencial demanda de Trump pondría en severo riesgo las finanzas de la emisora pública del Reino Unido.

Tal ha sido el revuelo ocasionado que el último domingo renunciaron Tim Davie, director general de la BBC, y Deborah Turness, jefa noticias.

Aunque admitió que él era el responsable del incidente en última instancia y que por eso presentó su renuncia, Davie pidió a los trabajadores de la cadena estatal “luchar por su periodismo”.

Samir Shah, presidente de la BBC ofreció disculpas el lunes 10 calificando lo acontecido con el reportaje como un “error de juicio”.

El documental de la polémica

El material audiovisual que generó la polémica fue un documental llamado “Trump: ¿una segunda oportunidad?”, el cual fue emitido en el programa “Panorama” en octubre del 2024, durante la última etapa de la campaña electoral estadounidense.

El principal punto de discusión es que dicho trabajo unía dos partes del discurso de Donald Trump separadas por un espacio de 50 minutos. En esta pequeña sección editada, primero aparecía el gobernante declarando “vamos a caminar hacia el Capitolio” pasando inmediatamente al segundo corte en el que decía “lucharemos con toda nuestra fuerza”.

En una carta dirigida a la Comisión de Cultura, Medios y Deporte del Parlamento británico, el presidente de la BBC admitió que dicho segmento podía ser malinterpretado.

“Reconocemos que la forma en la que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta. La BBC desea disculparse por ese error de juicio”, señaló Shah en la misiva.

Durante la emisión original del reportaje no hubo mayor controversia, pero esta estalló tras la publicación de un informe del diario británico The Telegraph la semana pasada.

El violento asalto al Capitolio dejó 5 muertos, 52 detenidos y 14 policías heridos.

El reporte mostró un memorándum interno escrito por el experiodista Michael Prescott, quien se dirigía a la junta directiva de la BBC. El medio aseguró que dicho documento “expone una serie de incidentes que demuestran una aparentemente grave parcialidad en la información”, lo que incluía la “manipulación de un discurso de Donald Trump”.

Prescott fue asesor independiente del Consejo de Normas de la BBC hasta junio de este año. El documento mostrado por The Telegraph destacó irregularidades informativas en la cobertura sobre el conflicto en Gaza y el servicio de verificación de datos, además de señalar que un grupo de periodistas LGTBIQ ejercía censura sobre algunos contenidos.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, se pronunció tras la aparición del informe señalando que los directivos de la BBC debían asumir la responsabilidad por este tipo de incidentes.

El tema no tardaría en cruzar el Atlántico y llegó al mismo Donald Trump que dijo el martes que se sentía “en responsabilidad” de emprender una denuncia al ser consultado por Fox News en torno al reporte de The Telegraph.

“Creo que tengo la obligación de hacerlo (…) no se puede permitir que la gente haga eso”, declaró.

“La televisión modificó mi discurso del 6 de enero del 2021, que fue un discurso hermoso, muy calmado, y lo hizo parecer radical. Realmente lo cambiaron. Lo que hicieron es increíble”, añadió Trump en la entrevista.

Desde la parcela del gobierno británico la postura ha sido de apoyo a la Corporación de Radiodifusión. Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido prometió el miércoles 12 “defender siempre una BBC fuerte e independiente”, aunque afirmó que el medio debe siempre actuar acorde a la mayor ética y “estándares”.

“En la era de la desinformación, el argumento a favor de un servicio informativo británico imparcial es más fuerte que nunca”, comentó Starmer.

Medios como The Guardian también salieron en defensa de la BBC, señalando que The Telegraph siempre había mantenido una postura hostil hacia la cadena pública.

En su editorial del lunes, The Guardian pidió a Keir Starmer ser firme en su defensa de la BBC, sobre todo en un contexto vulnerable para la situación económica del servicio estatal, que ha visto reducidos sus ingresos en un 30% a lo largo de la última década.

“No hacer nada solo alentará al señor Trump y sus aliados británicos a cometer los peores actos. La edición de ‘Panorama’ puede ser un error, pero la campaña que la rodea no lo es. Es un ataque a la infraestructura democrática”, señalaba la nota.

Precisiones

La intención de Donald Trump es presentar la causa judicial en Estados Unidos, específicamente en Florida, donde el magnate y político reside. No obstante, CNN señala esto podría complicar el caso de Trump debido a que el impacto del documental sería potencialmente menor en territorio estadounidense.

Mark Stephens, abogado británico consultado por dicha cadena, explicó que un factor crucial a considerar en un juicio en Florida es el impacto real que puede haber tenido el reportaje de BBC en esa jurisdicción.

“Tendrá que demostrar que alguien en Florida vio esta edición de ‘Panorama’ y pensó peor sobre él. (…) ¿Eso lo rebajó en la estima de personas sensatas?”, comentó el especialista en derecho de las comunicaciones.

Por su parte, Reuters señala que otro factor a considerar por parte de los abogados de Trump es comprobar si la Compañía de Radiodifusión británica ha buscado de forma activa tener presencia en Florida.

Robert Peston, editor de política en ITV, indicó que algunas fuentes le comentaron que los asesores legales de la BBC consideran que Donald Trump no sufrió daños significativos a su reputación a causa del reportaje publicado en “Panorama”, lo que hace que recomienden defenderse legalmente en lugar de retractarse.

“Es probable que la junta directiva de la BBC se resista contra la demanda de Trump de ser ‘adecuadamente compensado’ de forma extrajudicial”, escribió Peston en la red social X.

Trump contra los medios

Desde su llegada a la política, Donald Trump ha sido sumamente crítico con la prensa tradicional, a la que siempre ha acusado de difundir “noticias falsas” y ha considerado “enemiga del pueblo de Estados Unidos”. Durante la última década el mandatario ha emprendido una serie de acciones legales contra diversos medios, casi siempre por difamación y también ha cargado contra figuras de los medios como Stephen Colbert y Jimmy Kimmel.

A continuación algunos de los procesos judiciales que ha emprendido contra medios de comunicación: