Gisella López Lenci
Gisella López Lenci

Escucha la noticia

00:0000:00
Posturas en la región: América Latina mira con cautela la presión de Trump hacia Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Posturas en la región: América Latina mira con cautela la presión de Trump hacia Venezuela

Posturas en la región: América Latina mira con cautela la presión de Trump hacia Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Las recientes semanas han sido un dolor de cabeza para Nicolás Maduro. El Gobierno de Estados Unidos ha desplegado muy cerca de las aguas territoriales venezolanas buques de guerra y hasta un submarino nuclear, aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura, lo sindica como el jefe del cártel de Los Soles, y esta semana hizo estallar una lancha que supuestamente era del Tren de Aragua y que transportaba droga desde Venezuela matando a sus 11 ocupantes.

TAGS