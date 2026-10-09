La sudafricana Navi Pillay, defensora de Nelson Mandela y exjueza de la Corte Penal Internacional (CPI), ganó este viernes el Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor del derecho internacional cuando, según el jurado, la justicia está “bajo ataque”.

El Comité Nobel Noruego dijo haberle otorgado el prestigioso premio por “promover la paz y el derecho internacional”.

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“Ha sido fundamental para asegurar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos”, afirmó el jurado.

Navanethem “Navi” Pillay, de 85 años, presidió la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza.

La jueza sudafricana Navanethem Navi Pillay, presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, gesticula tras una rueda de prensa en Ginebra el 16 de septiembre de 2025. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP). / FABRICE COFFRINI

El Comité Nobel destacó su compromiso “con los principios legales universales y su firme brújula moral”.

“En una época marcada por retos existenciales -en particular, un número de guerras y conflictos que el mundo no había conocido desde hacía mucho tiempo-, el derecho internacional ya no es solo un complemento de la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta”, afirma.

La justicia internacional “está bajo tremenda presión y sus instituciones bajo ataque”, recalcó el comité Nobel, cuando Estados Unidos ha emprendido una campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI).

La jueza sudafricana Navi Pillay, presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Este, e Israel, en Ginebra el 16 de septiembre de 2025. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP). / FABRICE COFFRINI

“Quizá compartirá el premio con Trump”

Navy Pillay, abogada de origen indio en la Sudáfrica del apartheid, que llegó a ser jueza y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (2008-2014), domina el arte de los casos difíciles.

Su carrera la ha llevado desde los tribunales sudafricanos, donde defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y obtuvo derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pasando por la CPI.

Presidió la comisión encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de investigar las violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos y en Israel.

En 2024, la CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, y contra varios miembros del movimiento islamista palestino Hamás ya fallecidos.

La nueva Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la jueza sudafricana Navanethem Navi Pillay, posa en su oficina el 1 de septiembre de 2008. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP). / FABRICE COFFRINI

Washington considera que es una institución “politizada”, y en la pasada Asamblea General de la ONU, en septiembre, el presidente Donald Trump pidió a todos los países miembros “retirarse oficial e inmediatamente”.

“Si aplauden un poco más fuerte, quizás comparta el premio con Trump”, bromeó Navy Pillay este viernes.

Ella lamenta que la tilden de “antisemita”.

En las redes sociales hay llamados pidiendo a Estados Unidos que la sancione, como lo hizo Washington con una relatora de la ONU, con jueces de la CPI y con oenegés palestinas.

El presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, afirmó que se observa actualmente un giro hacia un poder que se ejerce “en detrimento de los marcos legales y el respeto global al derecho y la justicia”.

En la actualidad Navi Pillay es magistrada de la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que se acusa a Myanmar de genocidio.

El Nobel de la Paz otorgó a Navi Pillay da fe “de la necesidad y el valor” de los derechos humanos, destacó la ONU inmediatamente después del anuncio.

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