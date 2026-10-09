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Resumen

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La ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), Navanethem Navi Pillay, posa durante una sesión fotográfica en Johannesburgo el 20 de enero de 2023. (Foto de Wikus de Wet / AFP).
La ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), Navanethem Navi Pillay, posa durante una sesión fotográfica en Johannesburgo el 20 de enero de 2023. (Foto de Wikus de Wet / AFP).
/ WIKUS DE WET
Por Agencia AFP

La sudafricana Navi Pillay, defensora de Nelson Mandela y exjueza de la Corte Penal Internacional (CPI), ganó este viernes el Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor del derecho internacional cuando, según el jurado, la justicia está “bajo ataque”.

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