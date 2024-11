“Mi visita oficial a Perú será una oportunidad importante para elevar nuestra cooperación mutuamente beneficiosa y orientada al futuro en diversos ámbitos como el comercio, la inversión, la infraestructura y el intercambio entre personas”, dijo el jefe de Estado coreano, cuyo país tomará la posta del nuestro para la organización de la próxima cumbre del APEC.

- El APEC de este año se realiza en medio de una gran tensión internacional, con conflictos y guerras en curso. ¿Qué rol o papel juega la región Asia-Pacífico en un escenario tan complicado?

Los diversos desafíos actuales, que podrían resumirse como una “policrisis global”, marcada por los conflictos en distintas regiones, las crisis climática y energética, los conflictos entre clases y la polarización digital, son elementos que obstaculizan el “crecimiento económico inclusivo y sostenible”, que busca APEC. En este contexto, APEC está trabajando arduamente para superar con sabiduría estas crisis y hacer del Asia-Pacífico una región más conectada y próspera.

En primer lugar, los miembros de APEC se están esforzando para crear un entorno comercial y de inversión estable y predecible, así como para construir cadenas de suministro resilientes a fin de evitar que los conflictos regionales profundicen la incertidumbre regional y la fragmentación de las cadenas de suministro.

APEC está liderando los esfuerzos de la comunidad internacional para restaurar el sistema de comercio multilateral, como la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que ha sido la base del sistema de libre comercio. Además, se está intensificando el trabajo para realizar la Zona de Libre Comercio Asia-Pacífico (FTAAP, por sus siglas en inglés) como una meta a largo plazo.

Asimismo, APEC está trabajando para minimizar los impactos negativos del cambio climático y los conflictos regionales en la producción y suministro de productos agrícolas en la región Asia-Pacífico. En particular, está ampliando la cooperación regional para predecir la demanda de alimentos mediante técnicas de análisis de mercado basadas en tecnologías digitales avanzadas y datos, y para optimizar todo el proceso de suministro de alimentos, desde la producción y distribución hasta la gestión de inventarios de productos agrícolas.

A su vez, en medio de una coyuntura global inestable, APEC busca promover un crecimiento sostenible e inclusivo, ampliando su apoyo a las poblaciones vulnerables.

Dentro de APEC, se están llevando a cabo activamente discusiones sobre formas de apoyar a los grupos vulnerables, incluidas las mujeres y las personas con discapacidad, mediante la innovación y las tecnologías digitales. En particular, Corea está compartiendo buenas prácticas con otros miembros de APEC como programas de apoyo digital para las pymes.

Espero que la Reunión de Líderes de APEC de este año facilite discusiones profundas para fortalecer el papel de la región Asia-Pacífico ante los desafíos globales y ampliar la contribución de APEC a la comunidad internacional.

- ¿Qué oportunidades comerciales puede aprovechar la región Asia-Pacífico en este clima internacional convulso?

APEC, como el mayor foro económico del mundo, que representa el 62% del PIB global y el 47% del comercio mundial según datos del 2022, ha desempeñado un papel clave en defender los valores del libre comercio, liderando la solidaridad en la región Asia-Pacífico durante la crisis financiera global y la pandemia.

A pesar de la creciente incertidumbre económica global, marcada por los riesgos geopolíticos y la fragmentación de las cadenas de suministro, el comercio en la región Asia-Pacífico seguirá expandiéndose a medida que las economías de los países del Sur Global, como América Latina y la ASEAN, siguen creciendo gracias a sus abundantes recursos y población. La tasa de crecimiento económico del Sur Global (2023): 6.6% en el sur de Asia, 2.2% en América Latina.

Además, la región Asia-Pacífico ha estado respondiendo de manera conjunta a los cambios en las circunstancias comerciales, como la diversificación de las cadenas de suministro y la transición digital. Se adoptaron el “Marco para la Conectividad de las Cadenas de Suministro” en la Reunión de Líderes de Singapur en el 2009, y la “Hoja de Ruta de la Economía Digital e Internet” en el 2017, lo cual nos ha permitido crear nuevas oportunidades de cooperación a través de un cambio de paradigma.

Los miembros de APEC seguirán desempeñando un papel catalizador para la creación de un entorno comercial estable y el crecimiento económico en la región Asia-Pacífico, haciendo frente de manera conjunta a los desafíos globales como la seguridad energética, el cambio climático y el declive demográfico.

- ¿Cuál es el principal objetivo de Corea en esta APEC?

Corea, a través de su participación en APEC este año, presentará su visión de cooperación para contribuir a la libertad, la paz y la prosperidad de la región Asia-Pacífico como Estado Pivotal Global (GPS, por sus siglas en inglés).

En primer lugar, Corea liderará la cooperación regional para que APEC pueda crear un entorno comercial y de inversión libre y estable. Corea, siendo uno de los países que más se ha beneficiado del orden internacional de libre comercio, busca liderar las discusiones sobre la restauración del sistema global de comercio multilateral centrado en la OMC y el fortalecimiento de la estabilidad de las cadenas de suministro globales, basándose en su experiencia de crecimiento.

Además, como una potencia digital, Corea busca contribuir al crecimiento inclusivo en la región mediante la innovación y nuevas tecnologías digitales. Para ello, en la reunión de líderes de este año, presentará formas concretas de cooperación para reducir la brecha digital entre los miembros y fortalecer las capacidades digitales de los grupos vulnerables de cada sociedad.

Junto con esto, basándose en su experiencia de haber liderado discusiones de la comunidad internacional sobre IA en la -Cumbre sobre IA de Seúl-, impulsará la cooperación en dicho ámbito para contribuir al crecimiento inclusivo de APEC.

Finalmente, hará hincapié en la necesidad de fortalecer la cooperación entre los miembros de APEC a fin de responder a la crisis climática global que enfrenta toda la humanidad. Corea estableció el Centro Climático de APEC en el 2005 con el objetivo de investigar las tecnologías de análisis y predicción sobre el cambio climático, y ha proporcionado los resultados y la información derivados de dichos estudios a otros miembros.

Corea busca hacer aporte al fortalecimiento de las capacidades de respuesta de la región Asia-Pacífico en la lucha contra el cambio climático, apoyando los esfuerzos de los miembros para alcanzar la neutralidad de carbono mediante la Iniciativa de Energía Libre de Carbono que apunta a ampliar el uso de la energía libre de carbono, y expandiendo la movilidad inteligente que aprovecha las tecnologías ecológicas como los vehículos eléctricos y autónomos.

Corea, anfitrión de APEC el próximo año, albergará la Reunión de Líderes en Gyeongju, la ciudad milenaria. Trabajará para concretar la visión colectiva de lograr una región Asia-Pacífico más abierta, dinámica, sostenible y pacífica, liderando las discusiones de manera exitosa durante el próximo año.

- ¿Cómo cree que la inestabilidad política de nuestro país afecta a los negocios y alianzas entre Corea del Sur y Perú? ¿Y cuál sería el motor que permita que la cooperación entre ambos países continúe?

Los lazos entre Corea y Perú han evolucionado constantemente desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1963. En particular, Perú fue uno de los 5 países que visitó el entonces presidente Kim Young-sam en 1996, siendo la primera gira de un presidente surcoreano por América Latina. Además, Perú fue el segundo país con el que Corea firmó un tratado de libre comercio en la región en el 2011.

Desde el 2011, Corea ha designado a Perú como socio prioritario para la Ayuda Oficial al Desarrollo, y ha apoyado sus esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en los sectores de administración pública, salud y medio ambiente.

El constante progreso de los entrañables lazos de amistad y cooperación entre Corea y Perú ha sido posible gracias a la confianza mutua que ambos países han forjado, con base en valores compartidos como la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho. Una clara muestra de ello es la “Asociación Estratégica Integral” que Corea estableció con Perú en el 2012, siendo la única en América Latina.

Esta visita oficial a Perú, nuestro principal socio en la región, es una oportunidad importante para elevar nuestra cooperación mutuamente beneficiosa y orientada al futuro en diversos ámbitos como el comercio, la inversión, la infraestructura y el intercambio entre personas.

En particular, Perú se ha convertido en el principal socio de Corea en América Latina en el ámbito de la industria de defensa, tras la adquisición del avión de entrenamiento básico KT-1P en el 2012. Cabe señalar que la Marina de Guerra y el Ejército del Perú seleccionaron a las empresas surcoreanas como sus socios estratégicos este año, lo que marca un paso importante para ampliar nuestra cooperación en la industria de defensa.

- Corea del Sur es un aliado estratégico para el Perú en el sector Defensa. ¿Cree que ambos países puedan cooperar más en temas de seguridad interna, que es un problema prioritario para el Perú en este momento?

La cooperación en defensa entre Corea y Perú constituye una base importante para profundizar la colaboración orientada al futuro como socios estratégicos. Ambos países establecieron Agregaduría de Defensa mutuamente, y nuestra cooperación se ha fortalecido sobre la base del “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Defensa Corea-Perú” firmado en el 2011.

En particular, desde la firma del “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en la Industria de Defensa y Logística” en el 2010, hemos expandido constantemente nuestra colaboración en apoyo logístico y asociación en la industria de defensa.

Cabe señalar que este año hubo avances significativos ya que las empresas coreanas fueron seleccionadas como socios estratégicos para la producción local de buques de superficie de la Marina de Guerra del Perú y la adquisición de vehículos militares del Ejército del Perú, por medio de los cuales Corea seguirá contribuyendo aún más al fortalecimiento de las capacidades militares de Perú.

Con respecto al ámbito de la seguridad pública, considero que hay un amplio margen para explorar mayores posibilidades de cooperación en línea con esta alianza estratégica. Para ello, Corea está abierta a todo tipo de discusiones en las áreas que Perú necesite.

- Recientemente, países clave como China están aumentando sus inversiones y presencia en Perú debido a su ubicación estratégica y sus recursos naturales. ¿Cómo impacta esto en los intereses de Corea del Sur en América Latina y qué estrategia tiene su país para cooperar con Perú o América Latina en general?

Ante la creciente incertidumbre en las cadenas de suministro en una era de policrisis global, muchos países buscan fortalecer su cooperación con la región de América Latina que posee abundantes recursos y un enorme potencial. Mi gobierno ha estado ampliando constantemente su horizonte diplomático de cara a hacer realidad su visión de convertirse en Estado Pivotal Global que contribuya a la libertad, la paz y la prosperidad del mundo, y ha profundizado su solidaridad y cooperación con los países de América Latina.

Actualmente, Corea tiene tratados de libre comercio con ocho países de América Latina: Chile, Perú, Colombia y cinco países centroamericanos (Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua). Recientemente, la cooperación entre Corea y América Latina se ha expandido más allá de la infraestructura, abarcando áreas orientadas al futuro como la inteligencia artificial (IA) y la biotecnología.

Además, Corea, que pasó de ser el país más pobre a convertirse en una de las principales potencias económicas a nivel mundial, ha estado apoyando a los países latinoamericanos para lograr sus objetivos de desarrollo socioeconómico, compartiendo su experiencia en desarrollo.

Asimismo, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas con Perú hace más de 60 años, hemos mantenido una asociación mutuamente beneficiosa, compartiendo los valores universales.

Tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países en el 2011, el volumen comercial bilateral ha aumentado aproximadamente un 83%, y unos 14.000 ciudadanos surcoreanos visitaron Perú el año pasado. Espero que el proyecto de construcción del aeropuerto de Chinchero, que se convertirá en la puerta de entrada a Machu Picchu y en el que las empresas coreanas están participando, se desarrolle con éxito a fin de contribuir al desarrollo del sector turístico de Perú.

Corea continuará ampliando su relación de cooperación mutuamente beneficiosa con Perú y otros países de América Latina, en este sentido espero tener la oportunidad de reunirme con varios líderes de la región al margen de las Reuniones de Líderes de APEC y el G20 para discutir diversas maneras de lograrlo.

- En los últimos meses, ha habido varias provocaciones por parte de Corea del Norte hacia Corea del Sur. ¿Qué tan peligroso es el régimen de Kim Jong-un en este momento y por qué?

El régimen de Kim Jong-un se ha dedicado a mejorar sus capacidades nucleares y de misiles, violando diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Es un régimen irracional que ha dejado claro su interés en utilizar armas nucleares, al incluir en su constitución la posibilidad de un uso preventivo de estas.

Corea del Norte ha continuado con sus provocaciones de misiles y ataques de GPS, y está amenazando la seguridad del pueblo de la República de Corea, mediante el envío de globos de basura, algo impensable para un país normal.

Recientemente, Corea del Norte ha elevado la tensión en la península coreana al declarar a la República de Corea como un “enemigo beligerante”, y destruir las carreteras en las zonas fronterizas dentro de Corea del Norte.

Por otro lado, además de haber proporcionado armas ilegales a Rusia, el régimen norcoreano ha enviado a sus jóvenes a luchar como mercenarios, en busca de compensaciones económicas y militares.

El único objetivo que persigue el régimen de Kim Jong-un es mantener su dictadura, y para tal fin, busca consolidar su régimen mediante amenazas externas, utilizando sus armas nucleares y misiles. Todo esto implica un derroche de sus limitados recursos a fin de mantener su régimen y desarrollar armas de destrucción masiva, en detrimento de los medios de subsistencia y los derechos humanos de su gente.

- Corea del Sur ha cifrado en 11.000 los efectivos norcoreanos enviados a Rusia. Usted ha advertido que la cooperación militar entre esos países representa un peligro para el mundo. ¿Cuáles son los mayores riesgos de que esa situación continúe?

Según las agencias de inteligencia de la República de Corea y nuestros aliados, se ha identificado que las tropas norcoreanas camufladas han sido trasladadas a las regiones occidentales de Rusia y están preparándose para participar en plena escala en los combates contra Ucrania.

El apoyo armamentístico y el envío masivo de las tropas de Corea del Norte a Rusia constituyen una flagrante violación de la Carta de la ONU y de las resoluciones del Consejo de Seguridad.

No hay duda de que si Corea del Norte recibe tecnologías militares de punta de Rusia a cambio del despliegue de sus efectivos, las amenazas nucleares y de misiles se acelerarán y ampliarán.

En particular, si Corea del Norte, que no ha tenido experiencia en combates modernos por más de 70 años desde la Guerra de Corea, adquiere experiencia práctica en la guerra de Ucrania y la transfiere a más de un millón de efectivos norcoreanos, representará una grave amenaza no solo para la República de Corea, sino para la paz regional en su conjunto.

En este contexto, mi gobierno ha estado compartiendo de manera expedita la información con la OTAN y la Unión Europea, y yo mismo estoy llevando a cabo discusiones con los líderes de otros países a través de llamadas telefónicas. Estamos trabajando estrechamente con nuestros aliados, incluidos Estados Unidos y la OTAN, para hacer frente de manera conjunta a la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte que pone en peligro tanto la seguridad de Europa como la de la península coreana.

- ¿Cómo ve a futuro esta alianza entre Kim Jong-un y Vladimir Putin? ¿Qué buscan ambos con esta amistad?

Rusia, a pesar de ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, inició una guerra ilegal y ha violado las resoluciones que ella misma contribuyó a establecer en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Por su parte, Corea del Norte está arriesgando la vida de sus jóvenes, al enviarlos al campo de batalla a cambio de beneficios militares y económicos necesarios para mantener su régimen.

La esencia de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte es la alianza entre dos líderes que buscan preservar su poder a toda costa.

- Rusia advirtió recientemente a Corea del Sur contra su implicación en el conflicto de Ucrania. ¿Teme que Moscú se convierta en una amenaza para Corea del Sur?

Mi gobierno no se quedará de brazos cruzados ante la peligrosa alianza militar entre Rusia y Corea del Norte que amenaza nuestra seguridad, y tomará contramedidas necesarias de manera gradual de la mano con la comunidad internacional, según el avance de la situación.

La República de Corea, que es un país amante de la paz, continuará trabajando estrechamente con la comunidad internacional para defender la paz y la prosperidad mundial, así como para salvaguardar el orden internacional basado en normas.

