Presidente de Haití dice que muchas ONG ocultan escándalos sexuales

El presidente de Haití dijo el viernes que la conducta sexual inapropiada de personal de la organización benéfica británica Oxfam es la punta de un "iceberg" y pidió que se investigue a Médicos Sin Fronteras y a otras organizaciones de ayuda que llegaron al país después del terremoto de 2010.

"El caso de Oxfam es la parte visible del iceberg", dijo Jovenel Moise en una entrevista telefónica con Reuters. "No es solo Oxfam, hay otras ONG en la misma situación, pero ocultan la información internamente".



El escándalo ya sacudió al sector de ayuda. Gran Bretaña y la Unión Europea están revisando la financiación a Oxfam, una de las mayores organizaciones benéficas de ayuda en desastres del mundo.



Oxfam se disculpó esta semana por una conducta sexual inapropiada no especificada descubierta en una investigación interna de 2011. No ha confirmado ni negado un reciente informe de que algunos de sus empleados pagaban por tener sexo con prostitutas.



"Debería haber una investigación sobre otras organizaciones que han estado trabajando aquí desde 2010", sostuvo Moise. "Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras (MSF) tuvo que repatriar a unas 17 personas por mala conducta que no fue explicada", agregó, sin especificar los casos a los que se refería.



MSF, con sede en Ginebra, está analizando los comentarios de Moise, dijo la portavoz Analía Lorenzo, quien agregó que la organización tiene una política de tolerancia cero en lo que se refiere a conductas sexuales inapropiadas.



El miércoles MSF, que envía personal médico de todo el mundo a regiones afectadas por guerras y enfermedades, dijo que había tratado 24 casos de acoso o abuso sexual entre sus 40.000 empleados el año pasado, y despedido a 19 personas como resultado. No dio detalles de dónde se produjeron los hechos ni identificó a los cesados.



Roland Van Hauwermeiren, el exfuncionario de Oxfam en el centro del escándalo de abuso sexual, dijo el jueves que cometió errores al tener relaciones sexuales con la hermana de un receptor de ayuda cuando trabajaba en Haití, pero negó pagar por sexo con prostitutas o abusar de menores.



En una carta abierta a una radio en Bélgica, su país natal, dijo que temía que Oxfam, otros ONG y quienes reciben ayuda sufrieran falsas acusaciones.