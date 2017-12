El presidente de la organización Miss Estados Unidos, Sam Haskell, renunció el sábado luego de que decenas de ex reinas de belleza pidieran su retiro del cargo al filtrarse correos electrónicos en los que el directivo usa un lenguaje degradante y de carácter sexual sobre algunas concursantes.

"Esta tarde, la junta de directores de la organización Miss Estados Unidos aceptó la renuncia del presidente ejecutivo (...) Sam Haskell con efecto inmediato", indicó en un comunicado su reemplazo interino Dan Meyers.



El jueves, el Huffington Post reveló que Haskell envió numerosos correos electrónicos en los que se refiere con vulgaridades a ex concursantes y se burlaba específicamente del aumento de peso y la vida sexual de una de ellas, a la que llamó "pedazo de basura".



Como consecuencia, la junta directiva de Miss Estados Unidos suspendió el sábado a Haskell y anunció que una "investigación a fondo sobre las supuestas comunicaciones inapropiadas y la forma en que fueron obtenidas".



Asimismo, aceptó la renuncia de otra directiva, Lynn Weidner, quien, no obstante, permanecerá en el cargo tres meses para "facilitar una tranquila transición".

A raíz del reporte, unas 49 ex Miss Estados Unidos, incluyendo a una de 87 años coronada en 1948, pidieron en una carta a la organización la dimisión inmediata de Haskell, asegurando estar "profundamente perturbadas y entristecidas" por el contenido de los mensajes.



También solicitaron la salida del número dos de la organización, Josh Randle, y de otros dos directivos acusados por el Huffington Post de haber participado en los intercambios con Haskell o de haberle protegido.



"Como Miss Estados Unidos rechazamos fuertemente las descalificaciones tanto colectivas como individuales", agregó en el comunicado.



El viernes, Haskell calificó en Twitter las revelaciones de "deshonestas" y "engañosas", a la par que reconoció que cometió un "error" al reaccionar mal después una serie de ataques por parte de dos ex reinas aunque sostuvo que eso no era "una excusa".



Fuente: AFP