Presidente palestino cierra gira en Cuba para recabar apoyos

El líder palestino, Mahmud Abas, se reunió el viernes con el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la parada final de su gira latinoamericana en busca de respaldo ante el recrudecimiento de la crisis en Oriente Medio y el inminente traslado de la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén.

Abas llegó el jueves por la noche a la isla procedente de Chile, donde se reunió con el presidente Sebastián Piñera, y a principios de semana estuvo en Venezuela, país en el que también fue recibido por el jefe del Estado, Nicolás Maduro.

Díaz-Canel y Abas, quien también encabeza la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), pasaron revista a una guardia de honor integrada por la Unidad de Ceremonia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, y a continuación iniciaron en privado el encuentro, acompañados por miembros de las respectivas delegaciones.

Hasta ahora no ha trascendido el contenido de las conversaciones entre los mandatarios, que en estos casos solo se conocen de forma escueta a través de una nota oficial difundida por los medios estatales de la isla.

Antes, el líder palestino realizó en la Plaza de la Revolución de La Habana una ofrenda floral al prócer independentista y héroe nacional cubano José Martí, un homenaje siempre incluido en el protocolo de las visitas de alto nivel que llegan a la isla.

Aunque Cuba no tiene relaciones diplomáticas con Israel y por tanto, tampoco embajada en ese país, no es descartable que el líder de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) haya pedido durante esta visita al Gobierno cubano que utilice su eficaz diplomacia para disuadir a los países de la región, tradicionalmente valedores de la causa palestina, de seguir el ejemplo de EE.UU.

Abas y Díaz-Canel pasaron revista a una guardia de honor integrada por la Unidad de Ceremonia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. (Foto: AFP) AFP

Según algunos analistas políticos, Israel tanteó la posibilidad de abrir embajada en Cuba tras el deshielo diplomático entre la isla y EE.UU., pero en la actualidad parece poco probable por el giro en las relaciones tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, opuesto al acercamiento a La Habana iniciado por su antecesor.

Además, Israel fue junto a EE.UU el único país que el año pasado votó en Naciones Unidas en contra de una resolución que instaba al país norteamericano a levantar el embargo que mantiene sobre la isla.



Por el momento, son ya dos países latinoamericanos -Guatemala y Paraguay- los que han anunciado que también trasladarán sus representaciones diplomáticas a Jerusalén, mientras el Congreso de Honduras aprobó en abril una moción para trasladar su embajada, pero falta la orden del Gobierno.



El traslado de la embajada de EE.UU a Jerusalén está previsto para el próximo lunes; Guatemala hará lo propio dos días después, en tanto Paraguay realizará el cambio el 21 ó 22 de mayo.



Esos traslados desafían el consenso internacional de no reconocer ninguna soberanía sobre Jerusalén hasta que israelíes y palestinos alcancen un acuerdo de paz.



Abas no ha hecho aún declaraciones en Cuba, pero durante sus paradas en Chile y Venezuela pidió a los países americanos que no sigan los pasos de Washington porque "contradice la legalidad internacional" y reivindicó el lado oriental de la Ciudad Santa -para las religiones musulmana, cristiana y judía- como capital del Estado Palestino.



El presidente de la ANP y la OLP dejará el país caribeño mañana sábado después del mediodía, pero antes tiene prevista una visita a la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), donde estudia un grupo de jóvenes de su país.



En abril pasado, la Cancillería de la isla ratificó su demanda de una solución "justa y duradera" para el conflicto palestino-israelí sobre la base de dos Estados, que permita a los palestinos a disponer de un Estado independiente y soberano, con su capital en Jerusalén Oriental y con las fronteras previas a 1967.



Mahmud Abas estuvo en La Habana en septiembre de 2009, cuando se entrevistó con el entonces mandatario, Raúl Castro, y asistió a la firma de tres convenios entre la ANP y el Gobierno de la isla en las áreas de educación, cultura y deportes.



Cuba y Palestina mantienen muy buenas relaciones bilaterales; en los años 2016 y 2018, cuando Miguel Díaz-Canel ocupaba la cartera de primer vicepresidente, recibió al canciller palestino, Riad al Malki, y al ministro de Educación, Sabri Saidam, durante sus respectivas visitas a la isla.



Además, el histórico líder palestino Yaser Arafat estuvo en tres ocasiones en Cuba (1974, 1979 y 2000), país que declaró luto oficial tras su muerte en 2004 y que mantiene en la zona oeste de La Habana un busto en su memoria.



