Primera ministra de Nueva Zelanda anuncia que está embarazada

La nueva primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que llegó al poder envuelta en una polémica sexista sobre sus intenciones en caso de maternidad, anunció el viernes que estaba embarazada de su primer hijo.



El nacimiento es esperado en junio, explicó Ardern, de 37 años.



La dirigente laborista, que juró el cargo en octubre, ocupó las primeras planas de la prensa internacional al rehusar responder a preguntas sobre sus intenciones en caso de maternidad. Según ella, la maternidad no debe afectar la carrera de las mujeres.



Ardern apareció muy sonriente con su marido en la escalinata frente a su domicilio para anunciar la "inesperada pero feliz" noticia.



"Los dos estamos muy felices. Queríamos fundar una familia pero no estábamos seguros que ocurriría", dijo la primera ministra en un comunicado.

Jacinda Ardern y Clarke Gayford anuncian que esperan su primer hijo.

La carismática jefa de gobierno llegó al poder pocos meses después de tomar el poder en el Partido Laborista. Ganó las elecciones impulsada por una impresionante ola de simpatía llamada "Jacinda-mania" por la prensa, lo que le valió ser comparada al francés Emmanuel Macron y al canadiense Justin Trudeau.



"¡Creíamos que 2017 ya era una gran año!", expresó Ardern en Twitter. "Este año, nos sumamos a los numerosos padres que tienen dos ocupaciones. Yo será primera ministra y mamá, y Clarke será el 'primer señor de la pesca en línea' y papá en el hogar".



La primera ministra aludía a la carrera de su cónyuge, presentador de un programa de televisión sobre pesca.



Ardern añadió que se tomaría seis semanas de baja por maternidad tras el nacimiento, y será reemplazada por su viceprimer ministro, Winston Peters.



La futura mamá, que no reveló el sexo del bebé, estará "ubicable y disponible" en todo momento y retomará sus funciones una vez terminada su baja.



Mejor que la elección

"Clarke y yo siempre hemos sido claros sobre nuestras ganas de ser padres, pero se nos dijo que necesitaríamos ayuda. Por eso esta noticia es una fantástica sorpresa", dijo.



Ardern estuvo inmersa durante la campaña electoral en una polémica sexista, al ser interrogada sobre las consecuencias de una eventual maternidad, por un periodista que afirmó que los electores tienen derecho a saber.



"Es totalmente inaceptable decir en 2017 que las mujeres deban responder a este pregunta", replicó ella. "El elección del momento para tener hijos le corresponde a las mujeres. Ello no debe determinar el hecho de tener o no un empleo".



Ardern no será la primera jefa de gobierno en tener un hijo durante su mandato. La ex primera ministra paquistaní Benazir Bhutto dio a luz a una niña en 1990. Aunque sí lo será en su país.



Pero Nueva Zelanda, primer país en conceder el derecho de voto a las mujeres en 1893, es considerado pionero en materia de derechos de las mujeres; Ardern es su tercera primera ministra.



"No soy la primera mujer capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo" afirmó Ardern.



"Hay muchas mujeres que han abierto poco a poco la vía, y hacen que la gente me mire ejerciendo el poder y que piensen 'sí, ella puede hacer ese trabajo y ser madre'" al mismo tiempo.



Ardern recibió la felicitación del primer ministro Malcolm Turnbull, quien le comentó a su colega neozelandesa: "Al hablar esta mañana por teléfono, ¡parecía usted más feliz que cuando ganó la elección!".



