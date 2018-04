Príncipe Harry y Meghan Markle no invitaron a políticos a su boda

La lista de invitados a la boda del príncipe Harry y su prometida, Meghan Markle, no incluye a ningún político, por lo que se descarta la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o de su predecesor, Barack Obama.



Un portavoz del palacio de Kensington informó hoy de que no es necesario invitar a ningún político al enlace el próximo 19 de mayo del príncipe, puesto que es quinto en la línea de sucesión a la corona británica.



"Se ha decidido que no se requiere una lista oficial de líderes políticos, tanto del Reino Unido como internacionales, para la boda del príncipe Harry y la señorita Markle", señaló el portavoz de Kensington, residencia oficial del nieto de la reina Isabel II.



"El Gobierno de Su Majestad ha sido consultado sobre esta decisión, que fue tomada por la Casa Real", añadió el portavoz.



En los últimos meses se había especulado con la posibilidad de que el príncipe invitase a Obama, dada la relación de amistad que ambos habían entablado cuando el político demócrata estuvo en el poder.



El príncipe Harry, de 33 años, y Meghan Markle, de 36, se casarán en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, a las afueras de la capital británica.



El hijo menor del príncipe Carlos y la fallecida Diana de Gales pasará a ser el sexto en la línea sucesoria, una vez que nazca el tercer hijo de los duques de Cambridge.



Se espera que el nacimiento del bebé de los duques, Guillermo y Catalina, se produzca este mes en Londres y el recién nacido será el quinto en la línea sucesoria, detrás de su abuelo, su padre y sus dos hermanos, los príncipes Jorge y Carlota.



Fuente: EFE