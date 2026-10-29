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Resumen

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Cristina Izquierdo (i), coordinadora de Salud y Nutrición del Equipo de Emergencias de Acción contra el Hambre; Irama Ficht Muñoz (2i), asociada del programa de Ayuda Humanitaria de la UE, Miriam Burgués (2d), directora de EuroEFE de la Agencia EFE; y José Antonio Sanahuja Perales (d), catedrático de Relaciones Internacionales de la UCM y exasesor especial para América Latina y el Caribe del Alto Representante de la UE. Foto: EC
Cristina Izquierdo (i), coordinadora de Salud y Nutrición del Equipo de Emergencias de Acción contra el Hambre; Irama Ficht Muñoz (2i), asociada del programa de Ayuda Humanitaria de la UE, Miriam Burgués (2d), directora de EuroEFE de la Agencia EFE; y José Antonio Sanahuja Perales (d), catedrático de Relaciones Internacionales de la UCM y exasesor especial para América Latina y el Caribe del Alto Representante de la UE. Foto: EC
/ Rodrigo Jimenez
Por Agencia EFE

La tercera jornada de las ‘Charlas sobre solidaridad de la UE: Serie Kapuściński’ (EU Solidarity Talks: Kapuściński Series), ha expuesto la necesidad de reforzar la financiación y la formación en los programas de ayuda humanitaria para reducir los efectos de los desastres naturales en la población.

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