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Resumen

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Logos de Google, Meta y TikTok. Foto: Google/ Meta/ TikTok
Logos de Google, Meta y TikTok. Foto: Google/ Meta/ TikTok
Por Agencia AFP

Australia anunció el martes nuevos proyectos de ley que cobrarían a los gigantes tecnológicos Meta, Google y TikTok por el uso de noticias, a menos que alcancen acuerdos con medios locales para su pago.

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