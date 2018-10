Ha circulado una información según la cual el periodista saudita desaparecido Jamal Khashoggi, quien según las autoridades turcas fue asesinado dentro del consulado de su país en Estambul, grabó lo que pasó dentro de esa sede diplomática con su reloj Apple Watch.



En mi opinión, es extremadamente improbable.



La información fue reportada por primera vez en el periódico turco Sabah y varios medios de comunicación la reprodujeron.



Lo ocurrido con Khashoggi ha generado fuertes fricciones, en especial, después de que -según informó la prensa estadounidense-, funcionarios turcos dijeran a sus contrapartes estadounidenses que disponían de grabaciones de audio y de video que demostrarían que este fue interrogado, asesinado y desmembrado dentro de la sede diplomática.



Los gobiernos de Alemania, Reino Unido y Francia han solicitado una investigación creíble sobre lo ocurrido, mientras que en Estados Unidos el senador republicano Lindsey Graham advirtió sobre una dura respuesta de ese país si se comprueba que Khashoggi murió de esta manera.



El gobierno de Arabia Saudita ha negado toda responsabilidad sobre lo ocurrido y ha amenazado con tomar medidas retaliatorias fuertes ante cualquier intento de imponerle sanciones relacionadas con este caso.



Mientras tanto, fuentes de seguridad de Turquía confirmaron a la BBC que tienen los registros audiovisuales que demostrarían que el periodista, quien era un crítico de elevado perfil del príncipe de la corona saudita Mohammed bin Salman, fue asesinado dentro del consulado.



Apple Watch



Pero, en el supuesto de que existieran estas grabaciones. ¿cómo fueron hechas?



Hatice Cengiz, la novia de Jamal Khashoggi, se quedó con su iPhone a las afueras del consulado mientras el periodista estaba adentro.

En este contexto, el diario turco Sabah indica que Khashoggi activó la función para filmar de su Apple Watch antes de entrar en el consulado.



De esa manera, señala el sitio web de noticias, las circunstancias de su "interrogatorio, tortura y asesinato" fueron grabadas y enviadas a su iPhone, el cual estaba en poder de su prometida, quien se encontraba fuera de la representación diplomática, y también fueron mandadas a la nube de Apple, iCloud.



El reporte indica que los atacantes de Khashoggi se percataron del reloj e intentaron acceder a él adivinando contraseñas antes de usar sus huellas dactilares para desbloquearlo.



Posteriormente, según el medio digital, borraron algunos archivos, no todos.



Empecemos por aclarar el último punto: Apple Watch no usa el sistema de identificación táctil de la compañía, conocida como Touch ID. Por lo que el acceso a través de las huellas dactilares habría sido imposible, al menos de que los atacantes lo desbloquearan a través del iPhone con el que estaba vinculado y que se encontraba afuera.

La función de grabar



Eso me hace dudar sobre el resto del reporte, pero vamos a adentrarnos en la "función para grabar" del reloj.



La desaparición de Jamal Khashoggi ha generado varias protestas en contra de las autoridades sauditas.

El dispositivo no tiene disponible esa función, pero un número de aplicaciones de terceras partes te permiten grabar audios.



Es posible que el periodista haya instalado una de esas aplicaciones y haya empezado a grabar antes de entrar al consulado.



Pero para que la grabación haya sido transferida a su iPhone, tuvo que haber presionado el botón de stop sin que sus verdugos lo hubiesen notado.



Y, lo que es crucial, es que su Apple Watch habría necesitado una conexión de Bluetooth con el celular que tenía su prometida afuera.

El factor Bluetooh



Ahora bien, el alcance de Bluetooth es un poco limitado.



La conexión vía Bluetooth se dificulta cuando tiene que atravesar paredes y otras barreras.

Lo acabo de probar de la siguiente manera: dejé sonando un podcast en mi iPhone en la sala de mi casa y me alejé mientras lo escuchaba a través de los auriculares del Bluetooth.



Para cuando llegué al otro extremo de mi modesta casa, el audio ya no se podía escuchar.



Me parece muy poco probable que la señal se hubiese extendido a través de las varias paredes que conforman la infraestructura del consulado, al menos que la prometida de Khashoggi hubiese estado parada exactamente al lado del cuarto donde el interrogatorio se estaba produciendo.



Algunos defensores de esta tesis han dicho que el periodista tenía un Apple Watch 3 con su propia conexión celular, lo cual le permitía comunicarse directamente con la iCloud.

No en Turquía



Es cierto que una foto de Khashoggi, durante su participación en un programa de televisión, muestra que llevaba un Apple Watch 3 y se puede ver traslucir su botón rojo.



Khashoggi usaba un Apple Watch 3.

El periodista pudo haber escogido pagar por un contrato de telefonía celular para el dispositivo en Estados Unidos, donde estaba radicado.



Pero hay un problema: una vez aterrizó en Turquía, el reloj iba a depender del iPhone para su conexión de datos.



Pudo haber intercambiado la sim card de su teléfono por una local, pero hace un año el equipo técnico de Apple se refirió al uso, como un dispositivo independiente, del reloj en territorio turco en los siguientes términos:



"Hay tres versiones regionales diferentes de Apple Watch Series 3 (GPS + Celular), cada una de las cuales acepta diferentes bandas LTE y UMTS, como se detalla aquí. Actualmente, no hay ninguna compañía que brinde ese servicio en Turquía".



La situación pareciera que no ha cambiado, en otras palabras, no puedes usar un Apple Watch para conectarte a internet en Estambul, al menos que esté conectado a un iPhone cercano.

Lo que no sabemos es si los servicios de seguridad turcos lograron hackear el Apple Watch para transformarlo en un dispositivo de grabación remoto, el cual le entregaron a Khashoggi antes de que entrara el consulado.



Pero pareciera que deben tener otros métodos para detectar en qué andan los diplomáticos extranjeros y la historia sobre el Apple Watch es sólo una distracción útil.