La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, se dirigió al presidente estadounidense, Donald Trump, de quien dijo que "delira", está "paranoico" y fuera de "todo sentido de la realidad", luego de que el mandatario negara el balance oficial de casi 3.000 muertos por el paso del huracán María en Puerto Rico.

La alcaldesa también afirmó que Trump es tan "vanidoso que cree que todo gira sobre él".

Las palabras de Yulín se producen después de que Trump, con quien ha mantenido con anterioridad enfrentamientos por redes sociales, negara hoy que unas 3.000 personas fallecieran tras el paso del ciclón, como aseguran varios informes académicos, y acusó a los demócratas de manipular los datos con fines políticos.

"3.000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron Puerto Rico. Cuando me fui de la isla, después de que la tormenta la hubiese golpeado, tenían entre 6 y 18 muertos. A medida que pasó el tiempo, no subió mucho. Después, mucho tiempo después, se empezaron a reportar cifras realmente grandes, como 3.000", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

A finales de agosto, un estudio encargado por el ejecutivo de la isla a la Universidad George Washington reveló que 2.975 personas murieron a causa de los efectos del huracán María y el gobierno de Puerto Rico acogió y estableció como oficial la cifra.

"Simplemente: delira, paranoico y fuera de todo sentido de la realidad. Trump es tan vanidoso que cree que todo gira sobre el", señaló en uno de varios tuits Yulín Cruz dirigiéndose al presidente de EE.UU.

"Señor Trump puede intentar amedrentarnos con sus tuits pero nosotros sabemos que nuestras vidas importan. Nunca se llevará nuestro amor propio. Que vergüenza!", agregó en su cuenta de Twitter.

A su vez, le indica que este tema no es sobre "política, esto siempre ha sido sobre salvar vidas" y le señala que esta es la apariencia de la "negación tras la negligencia: señor presidente en el mundo real hubo gente que murió bajo su vigilancia. Su falta de respeto es espantosa".

"Por mucho que lo intente sus 'verdaderos colores" salen a la luz. Desgraciadamente no lo puede remediar. No lo pilla", añade la alcaldesa de la capital puertorriqueña.

Yulín Cruz y Trump se han enfrentado en varias ocasiones anteriores tras el paso del huracán María en setiembre del año pasado por las criticas de la alcaldesa a la ayuda del gobierno estadounidense.

Ayer mismo, el presidente de Estados Unidos tildó de "incompetente" a Yulín Cruz en un tuit en el que señalaba que su país recibió una buena nota por la ayuda "pese a una isla inaccesible con una electricidad pobre y una alcaldesa de San Juan 'incompetente'".

El huracán prácticamente destruyó el sistema eléctrico de la isla y 2.975 personas murieron en hechos relacionados con el paso del ciclón.

Fuente: EFE