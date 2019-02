FBI allana banco de Puerto Rico por violar sanciones de EE.UU. contra Venezuela

Agentes del FBI allanaron el miércoles un banco en Puerto Rico acusado de violar las sanciones estadounidenses contra quienes hagan negocios con el gobierno de Venezuela.

Los agentes allanaron la sede del Banco San Juan Internacional (BSJI) en San Juan, dijo a The Associated Press el portavoz del FBI, Luis Rivera Santana.

Añadió que los agentes tenían una orden judicial que les permitiría identificar cuentas posiblemente vinculadas con individuos o entidades en la lista de sancionados. Las autoridades, explicó, sospechan que alguien usó el banco para lavar fondos de una persona o una entidad incluida en esa lista.

Nadie ha sido arrestado como parte de la investigación contra el banco, cuya sede está en la capital, San Juan. El BSJI tiene publicados números de teléfono de contacto en Estados Unidos y Venezuela, y se promueve como proveedor de servicios financieros a clientes internacionales.

Rivera dijo que era la primera operación en su tipo en territorio estadounidense. La investigación comenzó a nivel local después de que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico halló supuesta evidencia a nivel federal _que ahora se está investigando_ dijo Douglas Leff, agente especial del FBI a cargo de la división San Juan.

Declaraciones de Douglas Leff, jefe del FBI de PuertoRico tras el allanamiento al Banco San Juan Internacional (BSJI) por transacciones que estarían realizando "individuos y empresas vinculadas a la administración de Maduro" desde esa entidad bancaria



📹: @primerahora pic.twitter.com/z4d7uEK8iC — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) 6 de febrero de 2019

Dijo a los reporteros que la operación tardó varias horas y que los agentes se llevaron documentos digitales e impresos. "Estados Unidos está en una guerra contra el lavado de dinero... Puerto Rico y las Islas Vírgenes son campos de batalla en esta guerra", agregó Leff.

Héctor Vázquez Muñiz, director financiero del banco, dijo en un comunicado a The Associated Press que el banco tomó todas las medidas apropiadas para cumplir con las sanciones de Estados Unidos y que no está al tanto de alguna transacción que las haya violado.

También rechazó las acusaciones y dijo que el banco está cooperando con la investigación del FBI. "Le podemos asegurar que una vez el FBI revise toda la documentación y la que nosotros le podamos proveer, toda esta lamentable situación será aclarada".



Fuente: AP