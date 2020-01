San Juan [EFE]. Cientos de manifestantes protestaron este lunes en el Capitolio, la sede del Legislativo, para exigir la dimisión de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, por su gestión de la crisis de los terremotos y de los suministros para los damnificados.

► Trump aprueba declaración de desastre mayor en Puerto Rico tras terremotos

►¿Quién es Wanda Vázquez,la tercera gobernadora de Puerto Rico en cinco días?

► Puerto Rico: Los daños que dejó el fuerte terremoto de magnitud 6 en la ciudad de Ponce | FOTOS

Los manifestantes se habían concentrado previamente frente a La Fortaleza, la residencia de la gobernadora en la capital puertorriqueña, para mostrar su descontento con la situación que vive la isla tras los temblores sísmicos que se registran desde el pasado 28 de diciembre.

La críticas apuntan a que no se ha dado la ayuda suficiente a los damnificados por temblores, que el 7 de enero alcanzaron la magnitud 6,4 provocando un muertos, una punta de hasta 4.000 refugiados y viviendas y edificios dañados.

Casa afectada por el terremoto. (AFP)

El descontento alcanzó su momento crítico el pasado fin de semana, cuando a través de las redes sociales fue denunciada la existencia de un almacén lleno de suministros en la ciudad de Ponce que no fueron distribuidos a las víctimas del huracán María en 2017, ni tampoco durante la crisis provocada por los terremotos.

A pesar de que se trata de dos desastres naturales sin comparación -a causa del huracán María murieron cerca de 3.000 personas-, la ciudadanía entiende que la ayuda prestada no ha sido suficiente, tampoco ahora a los entre 2.000 y 4.000 damnificados de los terremotos, un porcentaje considerable de los cuales, no obstante, recurrió a los refugios por miedo a derrumbes, no porque sus viviendas fueran dañadas.

Tras el inicio hoy de las protestas ante la sede del Ejecutivo, Vázquez ordenó la retirada de la Fuerza de Choque de la Policía movilizada para garantizar el orden.

“Respeto el derecho constitucional de los ciudadanos a manifestarse y confío que mis hermanos puertorriqueños lo harán en orden. No hay necesidad alguna de la utilización de la Fuerza de Choque en este momento, por lo que he solicitado se retiren y se mantenga la seguridad regular”, escribió la primera ejecutiva en su cuenta de la red social de twitter.

Respeto el derecho constitucional de los ciudadanos a manifestarse y confío que mis hermanos puertorriqueños lo harán en orden. No hay necesidad alguna de la utilización de la fuerza de choque en este momento, por lo que he solicitado se retiren y se mantenga la seguridad regular — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) January 20, 2020

Los manifestantes gritaban consignas como “¡Wanda, renuncia!" para exigir la dimisión de la gobernadora.

Vázquez anunció el domingo la destitución de los secretarios del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, y de la Vivienda, Fernando Gil, por su relación con una supuesta mala gestión de la crisis, lo que incluye el descubrimiento del almacén lleno de suministros en la ciudad de Ponce que no fueron distribuidos a las víctimas del huracán María en 2017 ni ahora con la crisis de los huracanes.

”El manejo de ese lugar fue inadecuado. Ese almacén debió haber respondido con prioridad", indicó Vázquez.

Cientos de cajas de agua, pañales, toldos, gas propano, estufas de gas, baterías y toldos con el emblema de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema, en inglés) fueron encontradas en dicho almacén, administrado por el gubernamental Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

Tras el descubrimiento, la gobernadora destituyó también a Carlos Acevedo como comisionado del NMEAD y designó Nino Correa para el cargo.Las protestas de hoy rememoran las del pasado verano que provocaron, por presión popular, la renuncia de Ricardo Rosselló como jefe del Ejecutivo.

El detonante de su adiós al cargo fue un caso de corrupción por parte de responsables gubernamentales y, sobre todo, la publicación de un “chat” privado en el que junto a cerca de una decena de colaboradores directos se dedicaban a insultar y ridiculizar a mujeres, homosexuales, miembros de la oposición e, incluso, miembros de su propio partido.