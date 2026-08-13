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En esta fotografía de pool distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visita el crucero lanzamisiles Varyag de la Armada rusa mientras supervisa la etapa final de unos ejercicios navales de la Flota del Pacífico en la isla de Sajalín, en el Lejano Oriente, el 12 de agosto de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / POOL / AFP)
En esta fotografía de pool distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visita el crucero lanzamisiles Varyag de la Armada rusa mientras supervisa la etapa final de unos ejercicios navales de la Flota del Pacífico en la isla de Sajalín, en el Lejano Oriente, el 12 de agosto de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / POOL / AFP)
/ GAVRIIL GRIGOROV
Por Juan Luis Del Campo

En una escalada del enfrentamiento entre Rusia y Occidente, el presidente Vladimir Putin amenazó con represalias a los países que han incautado buques de su “flota fantasma”, un conjunto de embarcaciones con las que ha evadido las sanciones económicas impuestas por las naciones de Occidente tras el inicio de la guerra en Ucrania en febrero del 2022.

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