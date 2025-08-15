Putin, el omnipresente: cinco presidentes de EE.UU., decenas de reuniones en 25 años y en todas el líder ruso

Escucha la noticia
Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, será este viernes 15 la sede de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, la primera entre los líderes de Estados Unidos y Rusia desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania que derivó en un conflicto bélico que ya lleva tres años y medio, y que será justamente el tema prioritario y hasta excluyente de las conversaciones en el extremo noroccidental de América del Norte.
Si bien en los últimos dos días, tanto Trump como la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, han rebajado las expectativas respecto a que la cumbre sirva para cerrar un acuerdo de paz, las miradas del mundo estarán puestas en lo que ocurra en la base militar Elmendorf-Richardson, de Anchorage, desde las 2:30 p.m., hora peruana, cuando ambos mandatarios inicien los diálogos.
En efecto, Leavitt ha dicho que el de este viernes 15 será un “ejercicio de escucha” para el gobernante republicano, y este ha aseverado que la reunión servirá para “ver donde estamos” y que si todo marcha bien habrá “una segunda cita rápidamente” que necesariamente deberá contar con la presencia del jefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelenski, para alcanzar finalmente la paz.
La cita también reviste un morbo especial en la medida en que será el primer viaje de Putin a Estados Unidos en una década. La última vez que el líder del Kremlin pisó territorio estadounidense fue en setiembre del 2015, cuando visitó Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.
Diez años más tarde, Putin pisará Alaska -que fue territorio ruso hasta 1867, cuando EE.UU. se lo compró por 7’200.000 dólares de la época- con la certeza de que no será detenido. Y es que Washington no reconoce la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal que en marzo del 2023 emitió una orden de arresto contra el presidente ruso como presunto responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos.
El encuentro marca, además, un capítulo más en la compleja relación entre Putin y sus homólogos estadounidenses a lo largo del tiempo.
Como líder casi eterno de Rusia, Vladimir Putin se ha reunido ya con cinco presidentes estadounidenses (Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden). Desde aquel inolvidable “lo miré a los ojos y lo encontré muy directo y confiable”, pronunciado por Bush tras la primera vez que se vio con Putin, no solo han transcurrido 24 años sino también numerosos episodios que han agrietado la relación entre Moscú y Washington. Clara muestra de ello es que mientras Putin y Bush se reunieron 28 veces durante los dos mandatos de este, Biden y Putin apenas lo hicieron en una ocasión durante el gobierno del líder demócrata en el último lustro.
Las fotos de las nueve veces que se reunieron Obama y Putin ilustran todavía mejor el deterioro de los vínculos: de aquel apretón de manos con ambos sonrientes en el 2009 (Obama viajó incluso hasta Moscú) a la tensa cita en China durante la cumbre del G-20 en el 2016, cuando ya Rusia se había anexado Crimea (Ucrania) e intervenido militarmente en Siria. El último encuentro entre ambos ocurrió en el Perú, durante el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrado en noviembre del 2016. Para entonces, EE.UU. ya denunciaba ciberataques rusos contra instituciones políticas y Rusia culpaba a su rival de promover protestas en la capital rusa contra el régimen.
Cuando Biden llega a la Casa Blanca, el humor entre ambas potencias ya estaba muy avinagrado. En junio del 2021 el gobernante demócrata y Putin se reunieron durante tres horas en Ginebra (Suiza). El gigante euroasiático ya acumulaba tropas en la frontera con Ucrania y EE.UU. insistía a Moscú en sus acusaciones de ciberdelincuencia. No hubo avance alguno en los diálogos y a fines de ese año volvieron a verse las caras, pero solo vía videoconferencia. La tensión en torno a Ucrania era cada vez más palpable: Biden amenazó con sanciones si Rusia ingresaba al territorio del vecino y Putin exigió garantías de que Kiev no se uniría a la OTAN. Dos meses después, empezó la invasión rusa.
Durante su primer gobierno, Trump se reunió seis veces con el líder del Kremlin. La más comentada de todas fue la cita que tuvieron en Finlandia en julio del 2018, debido a que el presidente estadounidense se puso del lado de Putin y no del de sus propias agencias de inteligencia en el asunto de la denuncia de la interferencia rusa en las elecciones del gigante del norte en el 2016. “Tengo gran confianza en mi gente de inteligencia, pero les diré que Putin ha sido muy fuerte y poderoso en su negación hoy”, dijo Trump dejando boquiabierto al mundo. La última ocasión en que ambos se vieron, hasta hoy, fue en junio del 2019 en Osaka (Japón).