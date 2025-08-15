Putin, el omnipresente: cinco presidentes de EE.UU., decenas de reuniones en 25 años y en todas el líder ruso

Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, será este viernes 15 la sede de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, la primera entre los líderes de Estados Unidos y Rusia desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania que derivó en un conflicto bélico que ya lleva tres años y medio, y que será justamente el tema prioritario y hasta excluyente de las conversaciones en el extremo noroccidental de América del Norte.

Si bien en los últimos dos días, tanto Trump como la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, han rebajado las expectativas respecto a que la cumbre sirva para cerrar un acuerdo de paz, las miradas del mundo estarán puestas en lo que ocurra en la base militar Elmendorf-Richardson, de Anchorage, desde las 2:30 p.m., hora peruana, cuando ambos mandatarios inicien los diálogos.

En efecto, Leavitt ha dicho que el de este viernes 15 será un “ejercicio de escucha” para el gobernante republicano, y este ha aseverado que la reunión servirá para “ver donde estamos” y que si todo marcha bien habrá “una segunda cita rápidamente” que necesariamente deberá contar con la presencia del jefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelenski, para alcanzar finalmente la paz.

La cita también reviste un morbo especial en la medida en que será el primer viaje de Putin a Estados Unidos en una década. La última vez que el líder del Kremlin pisó territorio estadounidense fue en setiembre del 2015, cuando visitó Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

Diez años más tarde, Putin pisará Alaska -que fue territorio ruso hasta 1867, cuando EE.UU. se lo compró por 7’200.000 dólares de la época- con la certeza de que no será detenido. Y es que Washington no reconoce la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal que en marzo del 2023 emitió una orden de arresto contra el presidente ruso como presunto responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos.

El encuentro marca, además, un capítulo más en la compleja relación entre Putin y sus homólogos estadounidenses a lo largo del tiempo.