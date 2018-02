Putin reconoce culpa en escándalo de dopaje y celebra fallo del TAS

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró el jueves que la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de anular 28 de las 42 sanciones impuestas a atletas rusos por dopaje en los JJ.OO. de Sochi, confirma que la mayoría de los deportistas de este país están "limpios".



En su primera reacción al fallo del TAS, el jefe del Kremlin se congratuló de la decisión pero llamó a "no caer en la euforia y mantener la calma".



Agregó asimismo que Rusia tiene mucho trabajo por delante "para perfeccionar sus programas y políticas antidopaje".



"Y vamos a hacerlo con insistencia junto con Agencia Mundial Antidopaje , el COI y otras organizaciones internacionales", prometió el líder ruso durante una visita de trabajo a la ciudad de Rostov del Don.

Vladimir Putin junto con jugadores de hockey sobre hielo que participarán de los JJ.OO. de Pyeongchang. (Foto: AFP) Vladimir Putin junto con jugadores de hockey sobre hielo que participarán de los JJ.OO. de Pyeongchang. (Foto: AFP) AFP

Putin ha admitido previamente casos de dopaje en el deporte ruso pero ha negado que el dopaje fuera una política de Estado.



"Tenemos que decirlo bien alto, hemos dado motivos (para el escándalo de dopaje) y la culpa es nuestra. Tuvimos casos de dopaje y quiero que este auditorio y todo el país lo sepan", reconoció el presidente ruso en una reunión el martes con activistas de su campaña electoral.



A su vez, aseguró que estos casos se dan por todo el mundo con la diferencia de que "no son expuestos y aprovechados en las luchas políticas intestinas".

El TAS admitió "por insuficiencia de pruebas" los recursos de 28 de los 42 deportistas rusos a los que el COI había suspendido por violación de las normas antidopaje en los Juegos de Invierno de Sochi 2014.



El tribunal, en un fallo hecho público este jueves, anunció que había admitido parcialmente otros once recursos y determinó que las pruebas en contra de los atletas son claras, pero les declara inelegibles solo para los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) que comenzarán el día 9, no de por vida, como había determinado el COI.



El COI aclaró horas más tarde que el levantamiento de la sanción a los 28 atletas "no les otorga automáticamente el privilegio de una invitación" a PyeongChang.



El Comité Olímpico Ruso (COR), por su parte, pidió al COI que autorice mañana, a más tardar, la participación en los Juegos Olímpicos de 15 de esos deportistas indultados.