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La Cumbre del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD), celebrada el 17 de noviembre de 2026 en Manila, Filipinas, constituye un acontecimiento significativo para comprender la evolución del equilibrio de poder en el Indo-Pacífico. La reunión congregó a los máximos representantes de Estados Unidos, Donald Trump; Australia, Anthony Albanese; India, Narendra Modi; y Japón, Sanae Takaichi, reactivando el diálogo al más alto nivel después de más de dos años. Este encuentro reafirma la relevancia de un mecanismo de cooperación que adquiere creciente protagonismo en un escenario internacional marcado por la competencia entre grandes potencias, la disputa por recursos estratégicos y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

El QUAD no constituye una alianza militar formal ni dispone de un sistema de defensa colectiva equivalente a la OTAN. Su naturaleza responde a un mecanismo de coordinación estratégica orientado a promover un Indo-Pacífico libre, abierto, seguro y estable. Sin embargo, su evolución evidencia una ampliación sustancial de sus objetivos: de una agenda inicialmente concentrada en la seguridad marítima ha transitado hacia una cooperación multidimensional que comprende tecnología, energía, infraestructura, comercio, ciberseguridad y minerales críticos. Esta transformación refleja la necesidad de sus integrantes de reducir vulnerabilidades económicas y tecnológicas frente a la creciente influencia de China, cuya presencia comercial, industrial y estratégica constituye uno de los principales factores de la competencia regional.

Entre los principales resultados de la reunión de Manila destaca el fortalecimiento de la cooperación en seguridad marítima mediante la iniciativa IndoPacific Maritime Surveillance Collaboration, orientada a mejorar el intercambio de información y la vigilancia de los espacios marítimos. Asimismo, se anunciaron ejercicios conjuntos de aeronaves de patrullaje marítimo para 2027, con el propósito de fortalecer la conciencia situacional, combatir actividades ilícitas y proteger las rutas comerciales internacionales. En paralelo, los cuatro países profundizaron su coordinación para asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos, semiconductores y tecnologías emergentes, además de impulsar la cooperación en inteligencia artificial, infraestructura digital, ciberseguridad y conectividad mediante cables submarinos. La creación del Quad Business Leaders’ Forum (Foro de Líderes Empresariales del Quad), prevista para 2027, complementa esta orientación al promover inversiones y articulación empresarial.

Estos compromisos revelan una transformación de la concepción contemporánea de seguridad internacional. La autonomía estratégica de los Estados ya no depende exclusivamente de sus capacidades militares, sino también del control y acceso a recursos naturales, tecnologías, energía, infraestructura logística y mercados. En consecuencia, el QUAD busca consolidar una arquitectura de cooperación que fortalezca la resiliencia económica de sus integrantes y reduzca su dependencia de proveedores considerados estratégicamente vulnerables. No obstante, la diversidad de intereses nacionales de sus miembros plantea interrogantes sobre la profundidad y continuidad de esta coordinación, especialmente ante las diferentes prioridades geopolíticas de India, Japón, Australia y Estados Unidos.

Desde la perspectiva peruana, los resultados de Manila deben interpretarse considerando nuestra ubicación estratégica en el Pacífico sudamericano, la creciente vinculación comercial con Asia y la relación económica con Estados Unidos. Aunque el Perú no integra el QUAD, sus prioridades nacionales coinciden con varios de los ámbitos abordados en la cumbre: seguridad marítima, minerales críticos, infraestructura portuaria, conectividad y diversificación comercial. En este contexto, el megapuerto de Chancay representa un activo geoeconómico de especial importancia, pues ofrece la posibilidad de convertir al país en una plataforma logística de conexión entre Sudamérica y los principales mercados asiáticos. Su articulación con el puerto del Callao, el aeropuerto Jorge Chávez y los corredores de transporte nacional podría fortalecer la competitividad exportadora, atraer inversiones y ampliar la participación peruana en las cadenas regionales de valor.

Sin embargo, esta ventaja geográfica también introduce desafíos geopolíticos. La competencia entre Estados Unidos y China puede proyectarse sobre las inversiones, las infraestructuras estratégicas, las telecomunicaciones y el control de las cadenas de suministro. Por ello, el Perú debe evitar que sus principales activos logísticos se conviertan en instrumentos de confrontación entre potencias. La prioridad debe ser preservar la soberanía, garantizar la seguridad operativa, fortalecer la supervisión estatal y asegurar la transparencia de los acuerdos económicos, sin comprometer la apertura comercial ni la autonomía de las decisiones nacionales.

Otro ámbito de oportunidad corresponde a los minerales críticos y las tierras raras. El memorándum de entendimiento suscrito entre el Perú y Estados Unidos el 4 de febrero de 2026 abre posibilidades de cooperación en exploración, procesamiento, transferencia tecnológica y desarrollo de capacidades productivas. Esta iniciativa converge con los objetivos del QUAD de diversificar proveedores y construir cadenas de suministro resilientes. No obstante, el interés nacional no debe limitarse a incrementar la extracción de recursos naturales. El verdadero desafío consiste en promover su transformación industrial, generar valor agregado, fortalecer la investigación científica y desarrollar capacidades tecnológicas que permitan al país mejorar su posición en los mercados internacionales.

En términos prospectivos, se identifican tres escenarios. El primero contempla la consolidación del QUAD como mecanismo de cooperación estratégica, con mayor institucionalización de sus iniciativas marítimas, tecnológicas y económicas. Para el Perú, representaría oportunidades de inversión, cooperación portuaria y acceso a mercados de mayor valor agregado. El segundo escenario supone una intensificación de la rivalidad entre Estados Unidos y China, que incrementaría las presiones sobre los países con relaciones económicas con ambas potencias. Este escenario constituye el principal riesgo para el Perú, debido a su dependencia comercial y a la necesidad de preservar inversiones y mercados estratégicos. El tercero plantea una cooperación pragmática, pero institucionalmente fragmentada, en la que los integrantes mantengan iniciativas específicas sin alcanzar una coordinación estratégica plenamente consolidada. En este contexto, la capacidad del QUAD dependerá menos de sus declaraciones políticas y más de la ejecución efectiva de sus compromisos.

Ante estas posibilidades, la política exterior peruana debe sustentarse en el pragmatismo, la autonomía estratégica y la diversificación de alianzas. Corresponde fortalecer la cooperación con Estados Unidos, Japón, Australia e India en ámbitos de interés común, sin adoptar posiciones de confrontación con China, principal socio comercial del Perú, con más del 32% del intercambio comercial, y principal inversionista extranjero, con inversiones superiores a US$ 30 000 millones en minería, energía e infraestructura portuaria.

Asimismo, resulta prioritario desarrollar capacidades nacionales en seguridad marítima, inteligencia portuaria, ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas. La participación peruana en APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), la Alianza del Pacífico y el CPTPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico) constituye, además, una plataforma para ampliar sus relaciones económicas y diplomáticas, evitando una dependencia excesiva de cualquier potencia o bloque geopolítico.

En definitiva, el QUAD 2026 confirma que la competencia por el poder internacional se desarrolla simultáneamente en los ámbitos militar, económico, tecnológico y logístico. Para el Perú, este escenario representa tanto una oportunidad de posicionamiento como un desafío de autonomía. La ubicación estratégica en el Pacífico, el potencial minero y la infraestructura portuaria constituyen ventajas que requieren una conducción política coherente y una visión de largo plazo. El desafío nacional no consiste en incorporarse a la rivalidad entre grandes potencias, sino en convertir sus dinámicas de competencia en oportunidades concretas de inversión, industrialización, desarrollo tecnológico y seguridad. En última instancia, la geografía otorga al Perú una posición privilegiada, pero será la capacidad del Estado para defender sus intereses, negociar estratégicamente y proyectar una política exterior consistente la que determine su verdadera relevancia en el nuevo orden del IndoPacífico.