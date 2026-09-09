Por Guillermo Vera Ayala

La Torre Eiffel y el trato a su personal se vieron envueltos en una gran polémica a causa de una huelga de trabajadores que llevó al cierre del emblemático sitio turístico francés durante todo un día, reanudándose las actividades recién este martes 8.

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