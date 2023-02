Michael Sayman, ingeniero y emprendedor tecnológico

"En los próximos años los niños, cada vez más jóvenes, tendrán herramientas para crear las cosas que imaginan"

*Por: Bruno Ortiz Bisso

Más allá de herramientas como ChatGPT o DALL-E, ya usamos IA desde hace tiempo...

Sí, por ejemplo The New York Times y diferentes medios de Estados Unidos ya utilizan IA para escribir varios de los artículos que publican en Internet. Yo, por ejemplo, ya no programo sin utilizar IA, uso diferentes herramientas que me dicen qué escribir, yo las copio y veo si funcionan. Si uno no empieza a usar la IA para hacer su trabajo, no podrá ser sostenible en un mundo donde eso existe. Sin esas herramientas no puedes trabajar a la misma velocidad y con la misma capacidad que las personas que sí tengan esos recursos a su alcance.





Quienes no están involucrados en el mundo de la programación pueden tener una visión más apocalíptica: "los robots tienen más conciencia y me van a quitar el trabajo". ¿Cuán fundamentado está ese temor?

Creo que esa es la gran pregunta. Puede que ahora no esté tan claro con la IA, pero no creo que sea una excepción sino más bien la regla de la humanidad. Siempre hemos tenido esta forma de funcionar, creando y usando herramientas que nos ayudan a hacer lo que queremos. Un ejemplo básico de eso es el cuchillo, antes de inventarlo había una persona que debía cortar las cosas con las manos y el cuchillo llegó a reemplazarlo. En ese sentido, quienes aprendieron a usar mejor el cuchillo fueron quienes vivieron mejor. Entonces, no solo es algo que reemplaza sino que lo hace mejor. En el futuro creo que veremos a alguien queriendo crear una app super complicada que no tenga las habilidades a ese nivel, pero que usando las herramientas de IA pueda crear algo que solo existía en su mente. Al mismo tiempo tocará preguntarnos si con cada siglo que pase dependeremos más y más de esas herramientas y si llegarán a reemplazarnos con el tiempo. Lo real es que sí podría pasar.





Según tu razonamiento, ¿lo ideal no sería solo enseñarles todo lo que sabemos a las máquinas sino ir aprendiendo cosas nuevas para siempre mantenernos por adelante de ellas?

El problema es que las habilidades de nuestras herramientas van creciendo más rápido que nuestras habilidades como personas. Aunque aprendemos cosas que las computadoras aún no saben hacer, no estamos aprendiendo mucho más de lo que podíamos hacer hace muchos años. Nuestros cerebros son iguales que hace 100 mil años, no tenemos una habilidad extra. Eso es porque nuestro hardware es limitado, las computadoras son modulares, uno puede meterle o sacarle cosas, cambiar totalmente y cada año tener una máquina más rápida y poderosa.





Podemos ir potenciando a una máquina, algo que no pasa con una persona...

Claro. Pero yo no separaría a las personas y a las computadores, ambos funcionan en simbiosis. Las computadoras no tendrían las habilidades que tienen si no se las enseñamos los humanos. Es como que estamos creando algo similar a la humanidad pero en las máquinas y no porque querramos sino porque somos flojos. Si no fuese por esas herramientas no podríamos ser tan ociosos.





¿Te refieres a que en lugar de buscar una solución que termine un trabajo buscamos una solución que haga ese trabajo por mi?

Sí. Porque con la tecnología que hemos creado hasta ahora ya sabemos como hacer que hagan las cosas por nosotros. La gente se preocupa de que las IA les quiten el trabajo, pero yo diría que hay muchas cosas que no van a cambiar. Y una de ellas es el valor que ponemos a las cosas creadas por personas. Entre personas vamos a valorar más el esfuerzo de otra persona que lo que una computadora pueda crear. Entonces viéndolo desde ese punto, quienes sigan haciendo ese tipo de trabajos podrán cobrar aún más por sus obras.





¿Cómo crees que será el futuro de la sociedad en los próximos 5 o 10 años?

Lo bueno de esto es que cada vez necesitas menos para poder crear cosas que sorprendan al mundo. Yo pude crear mis aplicaciones cuando tenía 12 o 13 años porque tenía acceso a una computadora que entendía lo que yo escribía en códigos y crear un servicio que no existía antes. Sin esa computadora no habría podido poner en práctica esa idea que tenía en mente. Yo creo que en los próximos años los niños, cada vez más jóvenes, tendrán herramientas para crear las cosas que imaginan. Yo veo un avance, cada persona que tenga una idea, un producto o un servicio lo podrá hacer sin tener que contratar a miles de personas.