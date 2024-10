El regulador ruso de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, anunció el martes 8 que prohibió la aplicación debido a violaciones de los requisitos de la legislación rusa para prevenir que este sea utilizado “con fines terroristas y extremistas”.

En concreto, señaló que la compañía se ha negado a eliminar 947 materiales ilegales, entre los que incluían “pornografía infantil, llamamientos al extremismo, implicación de adolescentes en acciones ilegales, instigación al suicido, propaganda LGBT y promoción del consumo de drogas”.

Solo un día después, el miércoles 9, un tribunal de Ankara -capital de Turquía- tomó una decisión similar al bloquear el acceso a Discord como medida cautelar en relación a unos casos de explotación sexual de menores en esta red social.

El ascenso de Discord

Este bloqueo casi simultáneo es uno de los mayores reveses que ha sufrido la compañía estadounidense desde su fundación en el 2015. Creado de las cenizas del fallido estudio de videojuego “Hammer & Chisel”, Discord es fruto de la mente de los programadores Jason Citron y Stanislav Vishnevskiy en su intento de idear una plataforma para que los aficionados de los videojuegos pudieran comunicarse de manera simple y clara mientras jugaban en línea, ofreciendo servicios como chat de texto y de voz, videollamadas e incluso transmisiones en vivo. Un esfuerzo exitoso, ya que según Statista, para enero del 2023 Discord contaba con alrededor de 563 millones de usuarios registrados y unos 154 millones de usuarios activos mensuales, números que a todas luces han seguido creciendo hasta la actualidad.

La interfase de Discord, mostrando dentro de un Servidor los múltiples canales con diversos intereses, así como el servicio de chat por voz. / Discord

A diferencia de otras redes sociales en las que cada uno tiene una página personal para compartir noticias o fotos de las vacaciones, Discord ofrece servidores, es decir, salas de chat de ingreso libre o por invitación que se organizan en torno a diversos intereses. Cuando la plataforma era joven estos inicialmente estaban centrados en la actividad ‘gamer’, pero con el aumento de popularidad se ha pasado a incluir temáticas mucho más amplias como aficiones a determinados artistas o equipos deportivos, así como intereses más puntuales y, en algunos casos, inaceptables.

Es justamente la diversificación de estos intereses lo que han puesto ‘en rojo’ a la empresa en Rusia y en Turquía, con la Fiscalía de Ankara alegando que el pasado sábado 5 en uno de estos espacios había fotografías y videos de menores de carácter sexual, así como actitudes de acoso a niños.

No es la primera vez que Discord es criticado por su falta de acciones para proteger a sus usuarios de contenido inapropiado o de ser utilizado por grupos extremistas para organizar sus actividades. También sucedió en el 2017, cuando grupos ultranacionalistas utilizaron la plataforma para organizar su manifestación Unite the Right en Charlottesville (Virginia), sin que la plataforma tomara acciones hasta después de los disturbios registrados.

A partir de las críticas, Discord se ha tomado más en serio regular las acciones de sus usuarios, reforzando las directivas de la comunidad de la plataforma e incluso publicando reportes trimensuales de sus acciones contra elementos nocivos en su plataforma.

“En Discord, la seguridad es una de nuestras principales prioridades y compromisos. Aproximadamente el 15% de nuestros empleados trabajan en un equipo multifuncional que garantiza que los usuarios tengan una experiencia segura y hacen de Discord el mejor lugar para pasar el rato con los amigos”, señala la página web de Discord, aunque estas acciones no parecen haber satisfecho a las autoridades en Moscú y Ankara.

Simultáneo, pero diferente

Para ahondar más en el tema, El Comercio consultó con Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital. En opinión del experto, a pesar de la coincidencia temporal, el bloqueo de Discord en Rusia y Turquía responde a razones diferentes.

En el primer caso, Moscú posiblemente bloqueó Discord en un intento de evitar que se use esta plataforma como una herramienta para sobrepasar las limitaciones a la libertad de expresión en el país, algo que se presenta más y más factible si se toma en cuenta que las autoridades rusas han bloqueado otras redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram y X desde que comenzó su invasión a Ucrania en febrero del 2022.

“Discord no es un servicio de mensajería en sentido estricto y ese quizás es el problema. Como en Rusia los usuarios utilizan esta plataforma para saltarse bloqueos que sí pueden estar en otras aplicaciones de mensajes, entonces tiene alguna lógica que corten el acceso”, considera Iriarte. “Mientras tanto, en Turquía tiene más lógica que se trate de un tema de protección de menores, algo que entra en la problemática sobre cómo regular un mundo transfronterizo en un territorio específico, pero eso ya es parte de una discusión más grande”.

Esta diferencia hace que el futuro de Discord en estos países sea también diferente, con Iriarte opinando que Turquía probablemente le exigirá a la empresa un tipo de herramienta de control de contenidos y una sanción para su regreso, que sería en breve, mientras que en el caso de Rusia, el bloqueo posiblemente sea más duradero y hasta permanente.

“Si el argumento es que lo están utilizando para temas de libertad de expresión o cuestiones que afecten al Estado, Moscú va a exigir que le den acceso para monitorear las actividades de los usuarios como condición para permitir el retorno de Discord al país”, indicó. “Es muy similar a lo que pasó con la app Telegram en Francia, que es en cierto sentido una versión inversa de este caso”.

¿El juego termina?

Curiosamente, uno de los grupos que más ha protestado por el bloqueo de Discord en Rusia es también uno de los más afines a los intereses de Moscú: los blogueros militares, quienes alegan que la plataforma es utilizada por los operadores de drones rusos para sus operaciones en Ucrania.

Blogueros militares afirman que la decisión de bloquear Discord afectará a los operadores de drone rusos, quienes usan la plataforma para sus operaciones. (Foto de archivo: Alexander NEMENOV / AFP) / ALEXANDER NEMENOV

Según un artículo de Bloomberg, el popular canal de Telegram Fighterbomber -dedicado a la fuerza aérea rusa- calificó de “una puñalada a la espalda” la decisión de Moscú, sosteniendo que los burócratas del estado están “lejos de la realidad, la gente y, desafortunadamente, del ejército”.

Otro canal llamado Rybar indicó a sus más de 1,3 millones de suscriptores en Telegram que el bloqueo de Discord deja a algunos centros de mando sin transmisiones de drones y lamentó que “el Ministerio de Defensa no busque ofrecer a las tropas una alternativa”.

Pero quién quizás expresó la situación más sucintamente fue el analista ruso Roman Alekhine, quien lamentó que una decisión de civiles dañara tan seriamente las operaciones militares rusas. “¿Realmente quieren ganar allá [en Ucrania]?”, preguntó retóricamente en su canal de Telegram.