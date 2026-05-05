Por Guillermo Vera Ayala

Un posible brote de hantavirus en un crucero neerlandés ha dejado un saldo de tres personas fallecidas y ha generado preocupación entre la comunidad sanitaria internacional. Solo se ha confirmado que una de las muertes fue a causa del patógeno, mientras que los otros dos decesos y tres casos adicionales de contagio siguen en investigación.

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