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Resumen

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El Niño genera condiciones más favorables para la formación de huracanes intensos en el Pacífico. (Getty Images).
El Niño genera condiciones más favorables para la formación de huracanes intensos en el Pacífico. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

Las señales de que este año se puede presentar el fenómeno meteorológico El Niño se han incrementado en las últimas semanas y, según algunos modelos de los especialistas, incluso hay condiciones que apuntan hacia un “Súper El Niño”.

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