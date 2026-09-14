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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) ha alcanzado ya un interés mundial. Tal es así que este lunes 14 la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitó en un comunicado a los países y las empresas atender con urgencia este asunto, y que establezcan mecanismos de control ya que “todos los derechos humanos están amenazados”, incluso el derecho a la vida.

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