Por Milagros Asto Sánchez

Menos de un mes después de una histórica cumbre en China en la que Xi Jinping y Donald Trump intercambiaron sonrisas y gestos de cortesía, Washington dio una nueva demostración de fuerza que probó que la rivalidad entre las dos mayores potencias del mundo está lejos de acabar. El Pentágono avivó las tensiones al añadir a varias empresas destacadas del país asiático a la lista de compañías que, según sus investigaciones, trabajan con el Ejército chino.

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