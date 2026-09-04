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Resumen

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia institucional en La Moncloa. EFE/Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia institucional en La Moncloa. EFE/Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
Por Fernando Roca Canales

La crisis migratoria de Ceuta parecía haber perdido fuerza después de la llegada masiva de unos 72.000 migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. Sin embargo, cinco semanas después, el episodio volvió al centro del debate político español. Esta vez no por una nueva oleada, sino por las dudas que todavía persisten sobre lo ocurrido, las protestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el papel que pudo haber desempeñado Marruecos.

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