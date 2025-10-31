Efemérides del 1 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Desde el edificio Longworth en Washington D. C., 4 de octubre de 1994. Primer viaje de Mandela a Estados Unidos. Foto: John Mathew Smith / Wikipedia
El 1 de noviembre de 1995, dieciocho meses después de acabar la política del "apartheid" en Sudáfrica, el partido Congreso Nacional Africano del presidente Nelson Mandela gana las primeras elecciones municipales multirraciales del país.

OTRAS EFEMÉRIDES

1700.- Muere en Madrid, sin sucesión, el rey Carlos II y finaliza la dinastía de los Austrias en España.

1755.- Gran terremoto de Lisboa seguido de un tsunami que arrasa el litoral atlántico de la península ibérica y de Marruecos. Hubo unos 100.000 muertos y quedó destruida la mayor parte de la capital portuguesa.

1824.- Inaugurado el primer tramo de la Quinta Avenida en Manhattan, Nueva York.

1878.- Se funda en Montevideo “El Bien Público”, el periódico más antiguo de Uruguay.

1918.- Se proclama el Estado de Ucrania tras independizarse del imperio ruso.

1919.- Se abre al público el Metro de Madrid, cuya inauguración oficial había sido el 17 de octubre. Su primer trayecto, cuatro kilómetros entre Sol y Cuatro Caminos. Los billetes costaban 15 o 20 céntimos de peseta, según fueran de primera o segunda clase.

1922.- Un golpe de Estado en Turquía, dirigido por Mustafá Kemal Ataturk termina con el imperio otomano.

1943.- Las tropas soviéticas desembarcan en Crimea y ocupan la ciudad de Simferópol.

1950.- El papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción de la Virgen María.

1954.- Se inicia la guerra de independencia de Argelia contra la colonización francesa.

1962.- La URSS lanza a Marte la nave Mars 1, la primera con destino al planeta rojo.

1968.- El músico británico George Harrison, miembro de ‘The Beatles’, presenta “Wonderwall Music”, su primer álbum en solitario.

1977.- En España, don Felipe de Borbón recibe en Covadonga los atributos que le acreditan como Príncipe de Asturias, título inherente al heredero de la Corona española.

1981.- Antigua y Barbuda se independiza del Reino Unido.

1993.- Entra en vigor el Tratado de Maastricht de la Unión Europea (UE), que activa el mecanismo hacia la moneda única.

1996.- El emir de Catar, jeque Hamad bin Jalifa Al Thani, funda la cadena árabe de televisión por satélite Al Yazira.

2003.- La Casa Real española anuncia el compromiso matrimonial del Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, con la periodista asturiana Letizia Ortiz Rocasolano.

2006.- Los principales sindicatos del mundo fundan en Viena (Austria) la Confederación Sindical Internacional (CSI).

2019.- Christine Lagarde se convierte en la primera mujer presidenta del Banco Central Europeo (BCE).

2024.- El Gobierno de Australia elimina la referencia a Carlos III de Inglaterra, su Jefe de Estado, del ‘Gran Sello”, símbolo oficial de soberanía.

NACIMIENTOS

1923.- Victoria de los Ángeles, soprano española.

1933.- Ramón Tamames, economista y político español.

1934.- Humberto Agnelli, magnate italiano.

1943.- Salvatore Adamo, cantante italiano.

1955.- Maribel Martín, actriz española.

1965.- Gemma Nierga, periodista española.

1980.- Daniel Rovira de Rivas, “Dani Rovira”, actor español.

DEFUNCIONES

1993.- Severo Ochoa, bioquímico español nacionalizado estadounidense, Premio Nobel en 1959.

2001.- Juan Bosch, expresidente dominicano.

2006.- William Styron, escritor estadounidense.

2007.- Paul Tibbets, piloto estadounidense del avión que lanzó la primera bomba atómica.

2009.- Alda Merini, poeta italiana.

2012.- Agustín García Calvo, escritor y traductor español.

2020.- Pedro Iturralde Ochoa, saxofonista y compositor español.

2024.- Mirta Acuña Baravalle, activista argentina.

