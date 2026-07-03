Por Fernando Roca Canales

Kiev vivió la noche del miércoles y la madrugada del jueves una de las jornadas más violentas desde el inicio de la invasión rusa. Una combinación de drones y misiles impactó distintos puntos de la capital ucraniana durante la noche y la madrugada, dejando al menos 23 muertos y decenas de heridos, según las autoridades locales. Diversos medios internacionales describieron la ofensiva como uno de los ataques más severos sufridos por la ciudad desde 2022.

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